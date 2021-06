Kæmpe glæde: - Nu bliver det for alvor sommer i Europa

Så kom den endelig!

Den længe ventede lempelse af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der gør det muligt at rejse til Grækenland uden at gå i karantæne.

I første omgang ikke hele landet, men trods alt sikre sommerhits som Rhodos, Kos, Lesbos og Samos.

Hos TUI kan kommunikationschef Mikkel Hansen næsten ikke få armene ned.

- Vi har ventet i, hvad der føles som meget lang tid på denne udmelding, siger han til Ekstra Bladet.

- Nu bliver det for alvor sommer i Europa, og danskerne kan med god ro i maven pakke kufferten og rejse ud uden krav om isolation, når de kommer hjem fra deres ferie. Det er mildest talt skønt.

Lav smitte sydpå

Mikkel Hansen fortæller, at interessen for at komme afsted er enorm.

Grækenland er sommerens mest populære feriedestination blandt danskerne, og rejseselskabet ventede ikke mange minutter, før det annoncerede dette års første afgang, der bliver 26. juni til Rhodos og den efterfølgende dag også afgange til Kreta.

Fredagens nye rejsevejledning betyder også, at du nu kan rejse til Cypern og Kroatien uden at gå i karantæne, når du kommer hjem.

I forvejen er der åbent for rejser til populære feriedestinationer som Mallorca og Kanarieøerne. Begge spanske regioner er lykkedes med at banke coronavirus i bund og har markant lavere smittetal end eksempelvis Danmark.

På hjemmesiden Our World in Data kan man se, hvordan stort set hele Sydeuropa lige nu har lavere smitte end Danmark.