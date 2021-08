Kæmpe luftskib flyver over København

Det ikoniske luftskib Goodyear Blimp kan de kommende dage ses over hovedstaden

Det er ikke hver dag, at indbyggere i København kan kigge op mod himlen og se en zeppeliner kredse rundt. De kommende dage er en undtagelse.

Her kommer det verdensberømte luftskib Goodyear Blimp nemlig til byen.

Det skriver InsideFlyer.

Det 75 meter lange luftskib skal sørge for mediedækning af motorsportsløbet Pure ETCR, der finder sted i København i dagene 6.-8. august.

Men faktisk ankommer det allerede til Danmark torsdag, og vil du være blandt de første til at kaste et blik på Goodyear Blimp over dansk jord, så foregår det i Roskilde Lufthavn, hvor det lander om aftenen.

Kan købe rundtur

Under besøget i Danmark skal luftskibet flyve over seværdigheder i København, og derfor venter en spændende oplevelse for de få heldige, der har billet.

Normalt har Goodyear Blimp plads til 14 passagerer, men på grund af coronapandemien flyves der for tiden kun med seks passagerer.

- Hver rundtur tager 30-40 minutter, siger drift- og kvalitetskoordinator Klaus Byskov fra Roskilde Lufthavn til sn.dk.

Goodyear Blimp har en topfart på 125 kilometer i timen og en maksimal højde på tre kilometer.