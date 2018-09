Kæmpe millionerstatning til krydstogt-ansat

- Det er en historie, der er så chokerende, at man næsten ikke tror på den, og som har resulteret i, at en mand har fået 4,6 millioner australske dollars (21 millioner kroner, red.) i erstatning.

Sådan indleder det australske medie News.com.au historien om, hvordan influenza-lignende symptomer førte til, at en ansat på krydstogtskibet Norwegian Breakaway fik amputeret sin ene arm.

Ifølge mediet var den pågældende ansat som tjener på krydstogtskibet, hvor han på en rejse tilbage i marts 2016 begyndte at føle sig syg og dårlig.

Den 30-årige tjener ved navn Ilija Loncar fra Serbien gik derfor ned til skibslægen, der bliver beskrevet som 'ung og uerfaren' i retsakterne, og som ordinerede tjeneren en indsprøjtning med lægemidlet Phenergan, der benyttes mod transportsyge.

Ifølge retsakterne fik tjeneren indsprøjtet en 'kæmpe' dosis i løbet af kort tid, hvilket førte til en 'voldsom' reaktion, som resulterede i, at hans arm skulle amputeres.

Fire gange så stor dosis

Desuden blev lægemidlet angiveligt sprøjtet direkte ind i armen i stedet for i ballen, som er den anbefalede teknik, og derudover påstod tjenerens advokat, Thomas B. Scolaro, at lægen fejlmedicinerede hans klient.

- Han gav den forkerte medicin, den forkerte dosis med den forkerte indsprøjtningsteknik, og det blev administreret på en forkert måde, lød det i retten fra advokaten, som fortsatte:

- De gav ham den farligste type medicin, de kunne give, for at behandle et simpelt problem, der nemt kunne være behandlet med svagere medicin.

Ifølge advokaten ordinerede lægen en dosis på 25 milligram, hvilket er omkring fire gange så meget, som der anbefales.

- Alle lægedata viser, at 6,25 milligram er en perfekt dosis, og selvom min klient klagede over en brændende følelse med det samme, så stoppede de ikke.

- Nu har han en stub som arm

Ifølge retsakterne begyndte Ilija Loncars højre underarm at blive blå og sort i løbet af et par timer. Men i stedet for at blive evakueret med helikopter fra skibet, forsøgte lægeholdet på skibet i stedet at massere armen i et døgns tid, indtil skibet nåede i havn.

Derfor udviklede tjeneren kompartmentsyndrom, da det forhøjede tryk i vævet stoppede cirkulationen i armen, og da han nåede frem til hospitalet, var det for sent at redde den.

- Nu har han en stub som sin højre arm, og hans liv er ændret for evigt, lød det fra advokaten, der påpegede, at Ilija Loncar ikke kun har mistet en arm, men også sin livsglæde som følge af hændelsen.

Norwegian Cruise Lines advokat forsvarede sig i retten med, at Ilija Loncar lider af 'vaskulær anomali', som giver uregelmæssigheder i blodkarrene, men retten dømte altså til Ilija Loncars side og tildelte ham en erstatning på, hvad der svarer til omtrent 21 millioner kroner for svie og smerte samt fremtidig tabt arbejdsfortjeneste, da hans jobmuligheder er blevet begrænset med kun én arm.

News.com.au har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Norwegian Cruise Lines.

