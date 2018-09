Kæmpe møntskat fundet i Italien

En krukke fyldt med mønter til en værdi af flere millioner euro blev fundet under en nedrivring af et gammelt teater

Det kan være nostalgisk af rive en historisk bygning ned, men for byen Como i Norditalien endte det alligevel lykkeligt, da nedrivningen medførte et måske endnu mere værdifuldt fund.

Under bygningen blev der nemlig fundet en krukke med hundredvis af gamle mønter, som estimeres til at have en værdi på flere millioner euro.

Det skriver The Local.

Bygningen, der startede med at være et teater, da det blev indviet tilbage i 1870, men som senere blev omdannet til biograf, blev lukket tilbage i 1997, men det er først nu, at de italienske myndigheder er påbegyndt nedrivningen.

Angiveligt fordi bygningen efterhånden er blevet så slidt og forfalden, at der i stedet skal bygges et splinternyt luksushotel på grunden.

Nu er nedrivningen og byggearbejdet dog i stedet sat på pause, så området kan granskes for flere skatte.

- Vi kender ikke de historiske og kulturelle detaljer endnu, men området er en skat for vores arkæologi, skriver landets kulturminister, Alberto Bonisoil, i et opslag på Facebook.

Se også: Museum trækker Trump-souvenir tilbage efter massiv shitstorm

'Et exceptionelt fund'

Ifølge The Local er mønterne, som efter sigende er velbevaret og i god stand, nu sendt til Milano, hvor arkæologer skal undersøge fundet nærmere.

- Det er stort set en hel møntsamling og ikke noget, som der nogensinde er blevet fundet i det nordlige Italien, siger arkæolog Luca Rinaldi til The Times og fortsætter:

- Nogle gange er fundne mønter klistret sammen, men disse er adskilt. Det var som at åbne en pung. Der er bestemt tale om et exceptionelt fund.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG — MiBAC (@_MiBAC) 7. september 2018

Se også: Turist idømt fængselsstraf for at samle muslingeskaller på stranden