Kæmpe prisfald: Meget billigere at tage på storbyferie i Europa

Prisen for at tage på storbyferie i Europa er faldet markant, viser ny undersøgelse

Du får mere for pengene i dag end for et år siden, hvis du tager på weekendophold i europæiske storbyer som London og Lissabon

Det viser det årlige storbyferiebarometer, som britiske Post Office står bag.

Her undersøges prisniveauet i en række europæiske storbyer. Det sker ved at sammenligne omkostninger ved blandt andet hotelophold, restaurantbesøg, transport og lokale turistattraktioner.

I to tredjedele af de undersøgte storbyer er priserne faldet i forhold til sidste år.

De faldende priser skyldes primært, at coronavirus og politiske nedlukninger har sat store dele af det europæiske samfundsliv på pause, hvilket i flere byer har fået hotelpriserne til at falde. Et andet parameter er valutakurser, hvor det britiske pund - som undersøgelsen er baseret på - har haft et stærkt år.

Store prisdyk i Norden

Oslo og Reykjavik noterer sig for det største prisfald med 25,6 procent.

Derefter følger Belfast (23,7 procent), Dublin (19,3 procent) og London (14,4 procent).

Det er især prisen for hotelophold, der trækker det samlede regnestykke nedad.

Kun i 2 af de 24 storbyer, der er med i undersøgelsen, skal der flere penge op af lommen for to nætter på et trestjernet hotel, hvis man sammenligner med før den store nedlukningsmåned marts.

Ikke overraskende skal man til Østeuropa for at finde de billigste storbyer.

Allerbilligst er en weekendtur til Vilnius i Litauen. Ifølge prisbarometret kan et weekendophold med blandt andet restaurantbesøg og entrébillet til byens mest populære museer og gallerier her klares for beskedne 1385 kroner.

Dernæst følger Warszawa (1393 kroner), Katowice (1415 kroner), Lissabon (1600 kroner) og Porto (1659 kroner).

På billig efterårsferie? Her er alt du skal vide

København topper listen

I den modsatte ende af tabellen finder man København, der er Europas dyreste.

Her skal turister forberede sig på at slippe 3284 kroner for to nætter med det hele.

Til Daily Mail pointerer Nick Boden, der er chef for Post Office-afdelingen bag undersøgelsen, at undersøgelsen også skal ses i lyset af, at britiske pund har haft et fornuftigt år og stærkere end på samme tidspunkt sidste år.

- Men resultatet skyldes dog mest af alt faldet i hotelpriser, som er en konsekvens af tomme værelser efter coronanedlukningen, understreger han.

Britiske pund står 1 september 2020 til kurs 831,00. På samme dag sidste år stod britiske pund til kurs 823,30.

