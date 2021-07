Kæmpe smitteudbrud på ferieø

Mallorca er en af de mest populære feriedestinationer blandt danskere.

Så da det første danske charterfly i over et halvt år blev sendt på vingerne fredag 21. maj, var destinationen ikke overraskende Mallorca.

Flyet var læsset med 189 solhungrende danskere, og i de efterfølgende uger er disse fortsat med at strømme til i hundred- og atter hundredvis.

Præcis hvor mange danskere der lige nu opholder sig på den spanske ferieø, kan hverken Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i Spanien oplyse, men i en mail til Ekstra Bladet opfordrer de danskere på øen til at være opmærksomme og tage deres forholdsregler for at begrænse risikoen for smitte og følge de lokale myndigheders anvisninger.

Næsten 5000 personer er sat i karantæne efter et kæmpe smitteudbrud på Mallorca, hvor studenterfester, koncerter og åbent natteliv er endt som supersprederbegivenhed med mere end 1200 bekræftede smittetilfælde - heraf 600 spanske studerende ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De spanske studenter protesterer fra balkonen. Nogle hævder, at de har en negativ test, og at de derfor bør lukkes ud. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Ingen grund til panik

Peder Hornshøj, der er adm. direktør i Bravo Tours, tager situationen med ro.

- Det er rigtigt ærgerligt med dette, men vi følger blot myndighedernes retningslinjer - både på Mallorca og fra dansk side.

Hos TUI følger man situationen tæt, fortæller kommunikationschef Mikkel Hansen.

- Vi er naturligvis opmærksomme på situationen og i kontakt med de lokale myndigheder. Lige nu er det ikke noget, der påvirker vores gæsters rejser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange af unge spaniere har forsøgt at forlade Mallorca, men er blevet stoppet af politiet i lufthavnen og ført til hotellet Palma Bellver, hvor de nu sidder i karantæne. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Smitten er firedoblet

Ifølge BBC har de unge spaniere spredt smitten til andre dele af Spanien. For eksempel kan 400 tilfælde i Madrid kobles til unge hjemvendt fra drukferie på Mallorca.

Data fra de lokale myndigheder på De Baleariske Øer viser, at antallet af dagligt smittede på den spanske ferieø er firedoblet henover de seneste ti dage.

54,4 procent af indbyggerne på De Baleariske Øer har fået første stik mod coronavirus, mens 36,9 procent er færdigvaccineret.