Kæmpe stigning: Nu booker danskerne billet til sydens sol

Efter mere end et år med pandemi er abstinenserne efter at komme ned i sydens sol begyndt at melde sig hos danskerne.

Det mærker man hos rejsearrangøren Apollo, der melder om en stigning på 70 procent i salget af udenlandsrejser til sommer sammenlignet med ugerne før.

Ser man udelukkende på juli, er stigningen på 170 procent.

- Vi har set en jævn stigning i salget fra uge til uge siden nytåret, men pludselig tog det fart. Den gradvise åbning af samfundet og vaccineplanen har medført, at danskerne begynder at se optimistisk på sommeren, siger adm. direktør Leif Vase Larsen til InsideFlyer.

De græske øer Kreta og Rhodos er nummer et og to på listen over Apollos mest populære destinationer i sommerferien. Arkivfoto: Shutterstock

Årets sommerhit

Skal man tro Apollo, der specialiserer sig i pakkerejser til Grækenland, bliver dette års store sommerhits Kreta og Rhodos.

Grækenland er sluppet nådigt igennem pandemien, og på Our World in Data kan man se, at landet har smitten nogenlunde under kontrol og ligger godt til sammenlignet med andre populære charterdestinationer.

Landet har også fordel af at være et ørige, og den græske regering har prioriteret at vaccinere sine mange småøer først. Enkelte steder er der allerede opnået flokimmunitet.

I Danmark er regeringen i gang med en gradvis genåbning af rejseaktiviteter til udlandet og fraråder ikke længere alle rejser til udlandet, som det ellers har været tilfældet i månedsvis.

I maj kan danskerne se frem til at få mere af deres rejsefrihed tilbage, og snart kan også ikke-vaccinerede stikke sydpå med statsminister Mette Frederiksens godtagelse.