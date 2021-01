Kæmpe udsalg: Norwegian sætter tusindvis af billetter til salg

Hvis du vil ud at rejse til sommer, har Norwegian masser af billetter til salg.

Flyselskabet befinder sig godt nok i en historisk krise, hvor der først forventes afklaring på den finansielle situation om to måneder.

Oveni dette er der den verdensomspændende epidemi.

Men disse usikre forhold afholder altså ikke flyselskabet fra at sælge ud af sine billetter på det danske marked.

Det skriver Check-in.

Ifølge branchemediet har Norwegian skudt gang i dets nytårsudsalg. Det betyder salg af billetter på 52 danske ruter i det kommende sommertrafikprogram, der for Norwegians vedkommende løber fra 28. marts til 30. oktober.

Aftale på plads i februar

Det er langt fra de to danske ruter, som selskabet betjener sig af lige nu.

Men optimismen er stor i det kriseramte flyselskab, der håber at lande en aftale med sine kreditorer i slutningen af februar.

Så hvis du tør, kan du reservere flybillet til 44 ruter fra København, seks ruter fra Billund og to ruter fra Aalborg.

Kommunikationschef Andreas Hjørnholm mener, at man som flyselskab har en forpligtigelse til at sende sine kunder hen, hvor de ønsker at rejse til.

- Der findes ikke et flyselskab, der kan lægge et trafikprogram frem og på forhånd garantere, at der ikke kan komme ændringer, for afviklingen af et trafikprogram afhænger også af en stribe eksterne forhold, vi ikke har kontrol over, siger han til Check-in.

Norwegian tilbyder gratis ombooking for internationale rejser. Dette skal ske 16 dage før afrejse, hvis det skal være uden gebyrer.

Forfærdeligt år

Norwegian befinder sig i en svær situation med kreditorbeskyttelse for koncernens norske og irske selskaber.

I december stemte Norwegians aktionærer for en redningsplan, som skal sikre flyselskabets overlevelse. Den går blandt andet ud på at sælge aktier for flere milliarder og omdanne gæld til aktier, skriver Ritzau.

Norwegian kan se tilbage på et rædselsår, hvor selskabet blot havde 6,9 millioner passagerer. Det er en nedgang på 81 procent sammenlignet med året før.

I øjeblikket flyver Norwegian kun i Norge og Danmark.

