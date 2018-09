Kæmpe vandpark på vej på Amager

En i øjeblikket tom mark i Dragør skal efter planen om tre år lægge rammerne for en stor kunstig flod med både strøm og bølger, hvor man kan dyrke alt fra surfing og river rafting på en slalombane til en god omgang redningstræning.

Det er virkeligheden, efter at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mandag blev enige om at smide 3,5 millioner kroner efter byggeprojektet, der skal hedde ’Copenhagen White Water Park’.

Det skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Vandparken har været diskuteret ved de seneste to års budgetforhandlinger, men der har ikke før været flertal for projektet blandt parterne.

- Området ved Hollænderhallen forventes at blive udviklet i de kommende år. Det vil blive et attraktivt fritidsområde for både klubber og motionister, men også for de borgere, der bare har lyst til at gå en tur i området, siger Allan Holst (S) i pressemeddelelsen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Her ses billeder fra white water kanaler i Glasgow. Der er endnu ikke udarbejdet tegninger over Copenhagen White Water Park. Foto: Copenhagen White Water Park

Kajak, paddleboard og skatebane

Udover den kunstige flod vil vandparken også få en sø med roligt vand, hvor man blandt andet vil kunne ro i kajak eller dyrke stand up paddle, og derudover vil der blive bygget et højt klatringstårn samt skateboard-ramper.

Vandparken vil efter planen stå klar på marken på Kirkevej ved Hollænderhallen i 2021, og vandanlægget samt det rekreative område vil tilsammen få en størrelse på intet mindre end 43.000 kvadratmeter.

Jacob Færch, som er formand i Dansk Surf & Rafting Forbund samt én af initiativtagerne bag parken, fortæller til TV2 Lorry, at det anslås, at projektet vil komme til at koste omkring 55 millioner kroner i alt. De resterende penge skal findes gennem fonde.

Der er dog lige ét enkelt men.., nemlig at Dragør Kommunes budget først skal vedtages endeligt den 4. oktober, så fortalere for vandparken kan godt fortsætte med holde fingrene krydset lidt endnu for en sikkerheds skyld.

Fakta: Sådan bliver Copenhagen White Water Park Foreningerne Dansk Surf & Rafting Forbund og Copenhagen Watersports skal drive anlægget. Parkens 'hovedattraktion' bliver White Water-kanalen, som er en livagtig flod med brusende og vildt vand, hvor gæster blandt andet kan dyrke rafting, stand up paddle, flod-surfing, riverboarding, kano og kajak. Derudover vil der blive bygget følgende faciliteter: • Wakeboard kabelbane Sesitec 2.0 System • Dykkerbaner • Ramper og asfaltering til skateboarding og longboarding • Open water svømmebane / skiftezone til triatlon / livredningsaktivitet • Vinterbadning faciliteter • Klatringstårn over vand (Deep-water soloing) Parken forventes efter planerne færdig i 2021. Kilde: Copenhagen White Water Park

