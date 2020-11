Kæmpeauktion: Huse på Sicilien til salg for 1 euro

Det vrimler med gode tilbud på det italienske boligmarked, hvor man igen og igen ser byer, der sætter huse til salg for prisen for en kop espresso for at tiltrække nye indbyggere.

Denne gang er det Salemi på det vestlige Sicilien, der forsøger at puste nyt liv i dens aldrende befolkning. Det skriver CNN.

Salemi afholder en stor auktion, hvor 12 forladte huse skal under hammeren.

Buddene starter ved 1 euro, og er der rift om at flytte til byen, vil yderligere 100 huse komme på auktion.

En af Italiens smukkeste landsbyer

Salemi er ifølge Lonely Planet en af Italiens smukkeste landsbyer.

Den er især kendt for sin middelalderlige charme, men der er også liv i Salemi, der er vært for en jazzfestival, mini-oktoberfest og en række madfestivaler. Bliver det alligevel for kedeligt, er øens største by Palermo ikke længere væk end halvanden time i bil.

Flertallet af de udbudte huse har adresse i Salemis historiske centrum. Foto: Gioacchino Di Bella/Wikimedia Commons

De forladte hjem, der afventer nye ejere, har alle små panoramabalkoner og terrasser. De fleste har adresse i Salemis historiske centrum, hvor gaderne er belagt med brosten, der er caféer og familievenlige barer.

Rundt om byen er olivenlunde, vinmarker og en overflod af vandrestier.

Jordskælv sendte folk på flugt

Hvis der er så fantastisk i Salemi, hvorfor flytter folk så derfra, spørger du nu.

Selv forklarer byen det med, at den i 1968 blev ramt af et jordskælv, hvis rystelser fik bygninger til at styrte sammen og tvang 4000 mennesker til at forlade byen.

Borgmester Domenico Venuti forklarer til CNN, at det er byrådet, der ejer de huse, som skal på auktion. Han fortæller også, at Salemi var en af de første byer i Italien til at komme på idéen med at banke huspriserne helt i bund, men at byens infrastruktur lige skulle have et ansigtsløft, før man ville være bekendt at sælge.

- Inden vi gik i gang, var vi nødt til at genoprette de gamle bydele i Salemi, siger han.

- Nu er vi klar til at tage det næste skridt.

Vil have dig til at renovere

Der er som bekendt ikke noget her i verden, der er gratis, og derfor er der naturligvis også en hage ved det mistænkeligt gode tilbud på den gamle mafiaø.

Byrådet har investeret mange penge i at forbedre byens infrastruktur, så de forladte huse fremstår så attraktive som muligt. Foto: Giacomocostaphoto/Wikimedia Commons

Salemi forventer, at du renoverer huset og forvandler det i bedste 'Nybyggerne'-stil

Så før du overhovedet giver et bud, skal du aflevere en detaljeret beskrivelse af, hvad du forestiller dig at gøre ved huset. Skriver du, at du vil åbne en bed and breakfast, et galleri, en restaurant eller andet, der kan stimulere byens økonomi, vil det straks udløse bonuspoint. Du kan læse mere om auktionen på denne side.

