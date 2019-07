Kæmpefly i problemer: Vingerne slår revner

Den europæiske flyproducent Airbus har bedt operatørerne af 25 af deres ældste A380 superjumbojet-modeller om at inspicere flyene, efter der er blevet fundet revner i vingerne i nogle af eksemplarerne af det gigantiske fly.

Det skriver AFP News ifølge Yahoo.

Flyet, der er på vej på pension, er kendt som verdens største passagerfly, og nu har det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur, EASA, opdaget, at der 'har været tilfælde med fund af revner i bestemte dele af vingerne' på A380-fly, som har været til service.

Superfly droppet

- Denne tilstand, hvis den ikke opdages og udbedres, kan reducere vingens strukturelle integritet, lyder det fra EASA.

- For at imødegå denne potentielle farlige tilstand har Airbus planer om at udstede et Service Bulletin for at give inspektionsinstruktioner,' lyder det fra EASA.

Et Service Bulletin er en notits fra en flyproducent til en operatør af flyene om eventuelle forbedringer, fejl og mangler.

Direktivet har endnu ikke givet grundlag for et flyveforbud, og derfor er flyene ikke tvunget til jorden.

Ældste fly

Ifølge den franske avis Les Echos drejer direktivet fra EASA sig om, at 25 af de i alt 234 A380-fly, som er blevet bygget, skal ultralydsskannes for at sikre, at de ikke er ramt af revnerne i vingerne.

De fly, som potentielt kan have problemet, er de ældste af slagsen.

Se også: Ny rekord for verdens længste indenrigsrute: Tager 11,5 timer

A380 fløj for første gang i 2008, og Airbus havde store forhåbninger til de store fly, der kan medbringe mere end 500 passagerer. Men mangel på efterspørgsel fik tidligere på året Airbus til at droppe dobbeltdækkerflyet.