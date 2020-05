Kæmpefly måtte afbryde landing i Kastrup

Der skal en landingsbane af en vis kaliber til, hvis en Antonov AN-124 skal kunne sætte sine 24 hjul sikkert på landjorden. Fragtflyet, der mest af alt minder om en hval med vinger, kan nemlig rumme en last på op til 120 ton.

I Københavns Lufthavn har man en landingsbane, der under normale omstændigheder er lang nok til at tage imod flyet, og denne bane havde et Antonov-fly fra Tianjin i Kina mandag sat kursen imod.

Der var bare et problem: Landingsbanen er i øjeblikket ved at blive renoveret.

Den uheldige kendsgerning gik tilsyneladende først op for piloterne, da de var ved at lægge an til landing og kom i kontakt med det danske kontroltårn i Kastrup.

Det skriver TV2.

Missede international skrivelse

Ifølge mediet havde piloterne allerede sænket farten og påbegyndt nedstigningen, da de fik beskeden og måtte vende om. I stedet satte de kursen mod Leipzig i Tyskland, hvor de til alt held kunne lande.

Overfor TV2 påpeger pressechef i Københavns Lufthavn, Kenni Leth, at ruteændringen kan lyde mere dramatisk, end den reelt var. Det ændrer imidlertid ikke på, at begivenheden blev bemærket i udlandet.

An Antonov An-124 en route from Tianjin to Copenhagen made a sharp turn during the descent to Copenhagen and is now diverting to Leipzig.



Reason is currently unknown.https://t.co/j0eiCgfyw4 pic.twitter.com/EzZEz7in3S — Flightradar24 (@flightradar24) May 11, 2020

– Vi har jo tidligere haft Antonov-fly til at lande herude, men fordi det er så lidt trafik herude for tiden, har vi valgt at iværksætte en renovering af den ene af vores to hovedbaner, og det er altså den eneste bane, hvor de allerstørste fly kan lande, siger han til TV2 og tilføjer:

– Det sendte vi en international skrivelse ud om for en uges tid siden, og den har piloterne åbenbart ikke læst.

Noget tyder dog på, at piloterne ikke var de eneste, der havde misset den nyhed. Lufthavnen annoncerede nemlig selv via en Facebook-side for flyinteresserede, at det store fly ville lande.

– Det er jo en ekstra uheldig misforståelse, at vi her internt i kommunikationsafdelingen ikke var opmærksomme på, at landingsbanen ikke havde plads til den, siger Kenni Leth til TV2 og tilføjer:

– Og som det fremgår af kommunikationen, var der også nogen her i afdelingen, der havde glædet sig.

Historien melder desværre ikke noget om, hvad det store fragtfly havde i lasten.

