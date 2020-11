Kæmpefossil fundet i Thailand

Skelettet er 12 meter langt og har et kranium på 3 meter

Det er ikke hver dag, at arkæologer stikker spaden i 5000 år gamle knoglerester på størrelse med fodboldmål.

Eller finder de jordiske rester af en hval 12 kilometer fra kysten.

Og det er slet ikke hver dag, at alt dette sker i udkanten af en af verdens største metropoler.

Men det gjorde det alligevel i Samut Sakhon vest for Bangkok i begyndelsen af november.

Det skriver Guardian.

Næsten perfekt eksemplar

Her fandt arkæologer fossilet af en brydeshval, som de estimerer til at være mellem 3000 og 5000 år gammel.

Der er tale om et næsten perfekt eksemplar, siger forskerne. 19 ryghvirvler er intakte, og det samme med fem ribben, et skulderblad og finnerne.

Brydeshvalen lever stadig i havene ud for Thailand, hvor den på grund af problemer med fiskeri og turisme er beskyttet ifølge internationale aftaler. Foto: Morningdew/Wikimedia Commons

Forskerne har svært ved at få armene ned. Ikke nok med at de gamle knogler kan gøre os klogere på brydeshvaler, som der i dag menes at være cirka 100.000 individer af, de kan også lære os om verdenshavenes udvikling - og dermed om den aktuelle klimakrise.

Fundet indikerer alt andet lige, at der i hvalens levetid har været havbund i området.

Kan lære os om klimakrisen

Ifølge Marcus Chua, der er forsker fra Det Nationale Universitet i Singapore, er fundet vand på møllen for de forskere, som længe har sagt, at der for mellem 3000 og 6000 år siden skete store forandringer i Thailandbugten.

Dengang lå kystlinjen adskillige kilometer inde i landet i forhold til i dag, hævder de.

- Et kæmpestort og flere tusinder år gammelt hvalfossil i nærheden af Bangkok er vidnesbyrd om fortidens havniveau, siger Marcus Chua til Guardian.

Ifølge ham kan fundet bidrage med vigtig viden om klimakrisen.

- Det kan helt sikkert sætte fokus på problemet. Det viser os, hvor lavtliggende områder vil blive ramt, hvis oversvømmelserne kommer.

