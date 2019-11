Kærestepar starter vildt slagsmål

Nogle siger, at en ferie er den ultimative test for parforholdet. Det er nemlig på ferien, at vi rigtig kan komme hinanden ved og lære hinanden at kende.

Enten bliver man mere forelskede, eller også finder man ud af, at ens udkårne er pænt irriterende. Normalt er det noget, som vil stå klart for en efter et par dage på ferien, men for et britisk kærestepar, gik det nok lidt hurtigere.

Syv slog på tæven: Blev smidt af fly

Parret havde fløjet med Ryanair fra Birmingham i England til Alicante, Spanien.

Da parret skulle fra flyet ind til lufthavnen med shuttlebus, opstod et vildt slagsmål imellem dem. Vidner fortæller, at parret virkede til at have fået for meget at drikke, og pludselig udviklede begivenhederne sig dramatisk.

Video viser volden

I videoer fra shuttlebussen ser man, hvordan kvinden slår manden gentagne gange i hovedet med knyttede næver. Derefter ser man en anden video, hvor manden gentagende gange slår kvinden i hovedet med knyttede næver.

Se også: Flypropel skærer kvindes arm af

Et vidne til episoden siger til The Sun, at hun finder episoden 'pinlig'.

- Jeg tænkte bare for mig selv, at det er typisk briter, når de kommer udenlands, siger vidnet til The Sun.

Ingen af vidnerne vidste, hvad parret skændtes om. Men fortæller, at situationen eskalerede meget hurtigt. Flere gange måtte de andre passagerer adskille de to.

Politiet blev tilkaldt, men det vides ikke, om kæresteparret er blevet sigtet for noget.

Se også: Fuld passager slog pilot

I de seneste år er der kommet en stigning i fulde briter, som er involveret i voldelige episoder på fly. Det førte i marts til, at duty-free alkohol ombord på britiske fly skal holdes i forseglede poser. Det ser dog ud til at være svært at håndhæve.