Kan du overleve en nat på et hjemsøgt hotel?

Mange kan næsten ikke nævne ordet 'Halloween' uden at forbande den amerikanske tradition langt væk.

Ikke desto mindre har 'alle helgeners aften' formået at bide sig fat i det danske folk, som hvert år i oktober samles om at fejre den overnaturlige tradition, som rent faktisk stammer fra en ældgammel ketisk festival ved navn Samhain.

Mange danskere benytter således den 31. oktober på at klæde sig ud i uhyggeligt tøj med sine børn og banke på dørene for at få slik, mens andre holder udklædningsfester og ser gyserfilm på flimmerkassen.

Men hvis du vil opleve ægte uhygge på den skræmmende aften, kan du overveje at tilbringe natten på et hjemsøgt hotel. Hotels.com har nemlig sammensat en liste over nogle af deres mest uhyggelige hoteller, som du kan se herunder:

Hotel med egen fangekælder

Det er svært at tænke på noget mere skræmmende end at blive indespærret i en fangekælder på et gammelt slot, men hvis du overnatter på Dalhousie Castle Hotel i Skotland, får du faktisk mere for penge end 'blot' en dyster fangekælder.

Flere overnattende gæster har nemlig efter sigende set det kvindelige husspøgelse på trapperne og i bygningens hovedkorridor i forbindelse med ophold på det skotske hotel, hvor det koster omtrent 1522 kroner pr. nat.

Derudover påstår nogle, at de har oplevet en pludselig kulde i de mere uhyggelige rum.

Foto: Hotels.com

Gyserhotel med spøgelser omkring dig

Hvis du foretrækker hoteller, hvor du kan gå spøgelsesjagt, skal du drage til den victorianske herregård Ettington Park Hotel i Storbritannien.

Hotellet var med i den amerikanske gyser The Haunting og optræder hyppigt på listen over de mest hjemsøgte ejendomme i Storbritannien, da der er blevet set spøgelser rundt omkring i bygningen.

Ettington Park Hotel kan opleves fra 882 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Stephen Kings ondskabsfulde hotel

The Stanley Hotel er åbenbart så frygtindgydende, at det inspirerede forfatteren Stephen King til at skrive en af verdens mest uhyggeligste romaner.

Bogen 'Ondskabens Hotel' blev nemlig til, da Stephen King måtte overnatte på hotellet på grund af en snestorm.

Det forlyder da også, at overnattende gæster har beretter om lyden af fnisende børn på 4. etage samt lyden af klaverspil midt om natten.

The Stanley Hotel kan opleves fra 1852 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Bo et stenkast fra kirkegården

Aparthotel Adagio Access Paris Philippe Auguste, der koster 798 pr. nat, ligger blot et stenkast væk fra en af verdens mest hjemsøgte kirkegårde Père Lachaise i Paris.

Kirkegården har over 300.000 grave og gravsteder, og flere kendte personer, som f.eks. Édith Piaf, Oscar Wilde og Jim Morrison, hviler her. Besøgende, der har været forbi kirkegården, fortæller om uhyggelige syner og en uforklarlig følelse af rædsel.

Foto: Hotels.com

Bliv overvåget af død kejser

Det siges, at to spøgelser hjemsøger området omkring Castello della Castelluccia i Rom.

Det første skulle være Kejser Nero, som er set betragte bygningen i sin søgen efter et roligt hvilested. Den anden er en alkymist (videnskabsmand/kvinde), som efter sigende døde i hotellets midtertårn efter at være blevet ramt af lynet.

Castello della Castelluccia kan opleves fra 864 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Genfærdenes paradis

Alt fra genfærdene af et barn og en kvinde i victoriansk klædedragt til genfærdene af en maorimand og en maoriprinsesse har efter sigende spøgt på Waitomo Caves Hotel i New Zealand gennem tiden.

Et ophold på hotellets hjemsøgte gange koster fra 456 kroner.

Foto: Hotels.com

Bo på gammelt hospital lighus

Mange gyserfilm finder sted på et gammelt hospital, og det er lige præcis hvad denne bygning oprindeligt lagde hus til - endda med sit eget lighus samt en psykiatrisk afdeling - inden det blev omdannet til et hotel.

Selvom hotellet ikke ser umiddelbart skræmmende ud, har flere tidligere gæster på The Emily Morgan i USA angiveligt oplevet uforklarlige lyde, genfærd eller følelsen af at blive rørt ved af en kold hånd.

The Emily Morgan kan opleves fra 945 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Spøgelsesslot i skoven

Fairmont Banff Springs, som ligger midt i en stor skov i Canada, hjemsøges angiveligt af spøgelsesagtige væsner, der siges at dukke op i nattens mulm og mørke

Historierne omfatter blandt andet en fuldt påklædt piccolo på 9. etage og en ung brud, som faldt i døden på hotellets marmortrappe.

Fairmont Banff Springs kan opleves fra 1996 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

