Kan give store problemer: Unge undlader dette på ferien

Når ferien skal bookes, glemmer eller undlader de unge ofte at tegne en rejseforsikring. Det kan blive en dyr affære, hvis uheldet er ude.

Over hver tredje, 37 procent, af de 18-25 årige har rejst uden en rejseforsikring uden for Norden, viser en ny undersøgelse udført af Epinion på vegne af Forsikringsguiden. Det oplyser Forsikring og Pension i en pressemeddelelse.

Hundrede tusinde kroner

Det kan blive et problem for de mange unge uden rejseforsikring. Det blå sygesikringskort giver kun ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det EU-land, man rejser i. Og det kan betyde, at man i nogle lande selv skal betale for behandlingen.

- Akut behandling på privathospitaler i udlandet eller hjemtransport med ambulancefly kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner, hvis ikke man har en rejseforsikring, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent hos Forsikringsoplysningen, i pressemeddelelsen.

- Men rejseforsikringen kan også blive nyttig, hvis ens kuffert bliver forsinket, eller man bliver syg, inden man skulle være rejst på ferie. Derfor giver en rejseforsikring altid mening, og den dækker ikke det samme, som det blå sygesikringskort dækker i EU, siger hun.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler Metta Detlefsen Frost, jurist og sektionsleder, også, at man køber en rejseforsikring.

- Fordi det blå kort ikke skal ses som en forsikring, kan man derfor ikke forvente at få dækket alle udgifter i tilfælde af sygdom på en ferie, og vi anbefaler, at danskerne har en rejseforsikring som supplement, siger hun.

Unge og rejseforsikring Har du nogensinde rejst (foruden forretningsrejser) uden for Norden (Norge, Sverige, Danmark) uden en rejseforsikring? Nordjylland

Ja: 38 procent Nej: 54 procent Ved ikke: 7 procent Midtjylland

Ja: 36 procent Nej: 55 procent Ved ikke: 9 procent Syddanmark

Ja: 38 procent Nej: 52 procent Ved ikke: 10 procent Hovedstaden

Ja: 39 procent Nej: 54 procent Ved ikke: 7 procent Sjælland

Ja: 28 procent Nej: 64 procent Ved ikke: 8 procent Total

Ja: 37 procent Nej: 55 procent Ved ikke: 8 procent Kilde: Undersøgelsen er udført af Epinion på vegne af Forsikringsguiden. Undersøgelsen bygger på 1.215 interviews med repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 25 år, der ikke er dækket af deres forældres indboforsikring. Interviews er gennemført i perioden april/maj 2019.

Køb inden ferien

Der er flere måder til, hvordan man kan få styr på sin rejseforsikring.

Man kan både have en rejseforsikring via sin indboforsikring, købe en årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikringer til hver rejse.

- Har man booket sommerferie uden at have en rejseforsikring, vil jeg anbefale, at man straks undersøger forsikringsmarkedet – f.eks. på forsikringsguiden.dk. Det er en uvildig portal, Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension står bag, hvor man kan se priser og dækninger på forsikringer. Man kan også tage kontakt til sit forsikringsselskab, hvis man vil sikre sig, at man er rigtigt dækket, inden ferien starter, siger Anja Lintrup Sørensen.

