Kan slå folk ihjel: Nu bliver snack forbudt på bestemte fly

Hvis du er vild med nødder, er der dårlige nyheder, hvis du vil flyve med flyselskabet Easyjet fremover. Selskabet har nemlig lavet forbud mod salg af nødder på deres fly for at beskytte allergikere. Passagerer, som selv har nødder med hjemmefra, vil desuden blive opfordret til at pakke dem væk, hvis der er allergikere ombord.

Det skriver flere medier, blandt andre Independent og BBC.

Årsagen er til at forholde sig til. Nøddeallergi er ikke at spøge med, og faktisk kan man i yderste tilfælde dø af en allergisk reaktion, hvis man ikke modtager hjælp.

Flyselskaber har i forvejen fastlagt procedurer for, hvordan de skal reagere, hvis en passager får en allergisk reaktion, ligesom mange selskaber opfordrer kunderne til at meddele på forhånd, at de er allergikere, så flyselskabet kan tage de nødvendige forbehold.

Men nu går Easyjet altså skridtet videre.

- Vores passagerer og personales sikkerhed og velbefindende er vores højeste prioritet, så vi har en række procedurer på plads for at assistere vores rejsende kunder, som har nøddeallergi, siger en talsperson for Easyjet ifølge Independent om den nye regel.

- Vi beder om, at alle kunder med nøddeallergi giver os besked på forhånd inden deres rejse, og vi vil anmode om, at andre passagerer, der er på flyvningen, ikke indtager nogen produkter, som indeholder nødder, som de måtte have med ombord, siger talspersonen.

Spørgsmål om minutter

BBC har talt med 11-årige Jose fra den engelske by Wolviston. Hun lider af nøddeallergi, hvorfor hun altid går rundt med en EpiPen på sig.

Hun håber på, at flere flyselskaber vil gøre ligesom Easyjet, eller at der bliver lavet en generel politik på området, så nødder forbydes på flyvninger.

For selv om hun har en EpiPen med, fortæller hun, at det kun vil udskyde et anafylaktisk shock med få minutter.

- Du kan ikke gøre noget, hvis du er 30.000 fod oppe i luften, siger hun til BBC.