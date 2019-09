Kaos truer Europas største lufthavn i morgen

Klimaaktivister fra gruppen Heathrow Pause, en undergruppe af Extinction Rebellion, vil fredag morgen klokken tre afbryde trafikken i Europas travleste lufthavn.

I en pressemeddelelse oplyser aktivisterne, at de vil flyve små legetøjs-droner ind i sikkerhedszonen, som omgiver landingsbanerne i Heathrow Lufthavn.

Af sikkerhedsmæssige grunde vil de ikke flyve dronerne ind i flyvezonerne. Men droner i sikkerhedszonen vil stadig være nok til at afbryde alt lufthavnstrafik.

Gruppen Heathrow Pause håber, at de ved civil ulydighed kan få politikerne til at få øjnene op for global opvarmning og masseudryddelse af dyrearter.

De vil specifikt blokere flytrafikken i Heathrow, fordi lufthavnen planlægger en tredje landingsbane.

Heathrow Pause oplyser, at de vil starte klokken tre om morgenen, da de fleste natfly, først vil ankomme og afgå klokken 4.30 - 6. Gruppen mener derfor, at det vil være op til lufthavnsmyndighederne, om de vil indlede flyvninger, når der er droner i luften.

Heathrow Pause oplyser, at de vil flyve med droner hele fredagen, så ingen fly kan lette eller lande. De siger også, at protesten er nøje planlagt for at minimere eventuelle sikkerhedsrisici. De advarede allerede lufthavnen om deres aktion i slutningen af august.

Politiet vil anholde aktivister og forhindre afbrydelser

Metropolitan Police, politistyrken i Greater London, vil anholde de aktivister, der deltager i aktionen. De ser på 'alle midler, muligheder og taktikker som er til rådighed for at forhindre en afbrydelse af lufthavnstrafikken'. Det skriver The Guardian.

- Hvis vi har muligheden for at anholde dem proaktivt, så vil vi gøre det. Vi har taktikker til at opdage og identificere droner. Derfor er jeg overbevist om, at vi har en plan, der forhindrer den aktivitet, som de foreslår, siger viceassistent-kommissær ved Metropolitan Police Laurence Taylor til The Guardian.

Aktivister klar til at blive anholdt

En af klimaaktivisterne, Valerie Milner-Brown på 64 år, som risikerer at blive anholdt, siger i en pressemeddelelse, at hun vil udføre protesten alligevel.

- Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Vi kender til videnskaben, vi ved, hvad der allerede sker rundt om i verden. Ekstremt vejr ødelægger regioner og menneskeliv. Vores miljøs nedsmeltning bliver en katastrofe for milliarder af mennesker. Jeg kan ikke lade være med at gøre noget, hvis jeg skal have god samvittighed. Jeg har ikke lyst til at blive arresteret, men det føles som den eneste udvej for at få vores regering til at lytte, siger Valerie Milner-Brown.

Til The Guardian udtaler en talsperson for Heathrow Pause, at anholdelsen er meningen med protesten.

- Vi forstår fuldt ud, at vi vil bliver arresteret og kommer i fængsel. Det er formålet med vores aktion og grunden til, at vi gør det. Vi er i en økologisk nødsituation. De bygger en tredje landingsbane, som bidrager til en krise, der kan koste milliarder af mennesker livet. Vores samvittighed siger til os, at vi må tage drastiske midler i brug, så længe de er ikke-voldelige, for at redde menneskeheden fra os selv.

Hvis klimaaktivisterne lykkes med deres planer, vil tusindvis af passagerers rejse blive aflyst eller forsinket. I august måned havde Heathrow Lufthavn 7.680.327 passagerer.