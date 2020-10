Karantæneluksus: Tropeparadis åbner eksorbitant suite

Nogle drømme skal man være arving eller lottomillionær for at realisere. Men så er der jo heldigvis fantasien - den koster det ikke én krone at bruge.

På Maldiverne har hotelkæden Soneva Fushi taget ordet luksus til eksorbitante højder med otte nye vandvillaer, der er placeret midt ude i en turkisblå lagune.

Det skriver CNN.

Her får du fisk, skildpadder og koralrev som underboer. Dem kan du kigge ned til via glasgulvet i suiten. Som naboer har du hvide sandstrande og kokospalmer.

Suiten er lavet som en bil med kaleche, så du kan ligge i din seng og kigge direkte op på den stjerneklare nattehimmel. Foto: Sandro Bruecklmeier

Egen vandrutsjebane

Går du ind på hotellets hjemmeside, står det dig frit for at klikke rundt og lege med, hvad det vil koste at bestille drømmeopholdet. Vi vælger syv dage i marts til to voksne og to børn. Pris: 208.460 danske kroner.

For en udskrivning af den størrelse får du 585 kvadratmeter, der tæller privat pool (og her tænker vi ikke Det Indiske Ocean, men en faktisk swimmingpool), vandrutsjebane, træveranda med liggestole og et afmonterbart tag til at kigge direkte op på stjernehimlen fra soveværelset.

Fordi de ydre omgivelser er så farverige, har hotellet valgt at nedtone indretningen og bruge neutrale møbler og sengetøj. Foto: Sandro Bruecklmeier

Lige pludselig lyder det ikke så dumt med en uges hjemmearbejde eller endda karantæne. Foto: Sandro Bruecklmeier

Vandvillaerne ligger ud til Kunfunadhoo, en af Maldivernes mange atoller.

Og da Soneva Fushi samtidig råder over talrige restauranter, tennisbane, observatorium og et dedikeret koralrev til at dykke, er der nok at holde sig beskæftiget med uden at skulle forlade hotelområdet.

Måske til næste år

Modsat de fleste andre lande i verden lige nu, skeler Maldiverne ikke til farven på dit pas, når du rejser ind i landet. Maldiverne er åben for turister fra alle lande. Blot får du ikke lov at hoppe fra atol til atol, men skal forblive samme sted under hele opholdet.

Foreløbig må du dog væbne dig med tålmodighed. Det danske Udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Maldiverne.

Du opfordres til at gå 14 dage i karantæne, hvis du kommer hjem fra en rejse til en af de mange atoller i det maldiviske øparadis.