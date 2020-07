Karsten Ree med ferie-ændringer

'En udflugt eller ekspedition i et naturområde med et rigt eller særpræget vildt dyreliv'.

Sådan definerer Den Danske Ordbog ordet safari, og ekspeditionen kan dermed godt indeholde andet end de løver, næsehorn og elefanter, som mange muligvis vil se for sig, når de hører ordet.

Hos kendis-milliardær Karsten Rees rejsebureau Safari And Beyond har man tilsyneladende besluttet at udnytte den vide definition. Coronakrisen har sat en effektiv stopper for rejser til mange af de lande, som man normalt sender kunderne til, og det har fået bureauet til at kigge mod Danmark.

Her vil man inden længe tilbyde danskerne en safaritur på tværs af landet, skriver branchemediet Standby.dk.

Fokus på turen bliver ifølge mediet de fem vilde dyr, som Naturstyrelsen har udpeget som de danske alternativer til 'The Big Five' i Afrika.

Mens det normalt handler om bøfler, elefanter, næsehorn, leoparder og løver, når talen falder på 'The Big Five' i Afrika, tæller den danske liste bisoner, havørne, kronhjorte, sæler og vilde heste.

Safarituren foregår i bus og har planlagt afgang i september. Her vil deltagerne over fire dage blive kørt til nogle af de steder i landet, hvor der er størst sandsynlighed for at opleve de fem dyr.

Det gælder blandt andet Maribosøerne, Gulstav Mose på Langeland og Vadehavet.

Helt tro den danske 'Big Five'-liste er turen dog ikke. Undervejs vil man nemlig også lægge vejen forbi Karsten Rees safaripark på Djursland for at se på savannedyr, skriver Standby.dk.

