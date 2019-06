Kasper fandt ring på havbunden ved Kreta: Kender du Tanja?

Blev du gift med Tanja d. 29. februar på skudår i 2008, og mangler du din vielsesring, eller kender du én gift person, der gør?

Så er der gode nyheder, for på en familieferie her i juni i år fandt 39-årige Kasper Egelund Nissen fra Viborg en vielsesring på havbunden ud for Platanias på Kreta.

Kasper Nissen var med sin familie på charterferie på ferieøen, da han en eftermiddag hyggede sig med at snorkle rundt i det lækre vand. Han ledte efter små sten og lignende, som han kunne tage med hjem til sønnens akvarium.

Arthur havde ring til kæresten klar: Dræbt i hajangreb

På bunden af havet ser han dog noget, som fanger hans blik.

- Først tror jeg, at det er et metallåg til en flaske, men da jeg kommer tæt på, kan jeg godt se, at er en ring, så den putter jeg i lommen, fortæller Kasper Nissen til Ekstra Bladet.

Opslag på facebook

Først da han kommer op af vandet igen, opdager han, at der faktisk er tale om en vielsesring med navnet 'Tanja' og datoen '29.02.08' indgraveret.

Han og familien snakker om, hvad de skal gøre, og de bliver enige om at lægge et opslag ud på facebook, så ringen forhåbentlig en dag kan ende hos den rette ejermand.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Det første døgns tid blev opslaget delt et par gange, men ikke noget særligt, og så lige pludselig tog det fart. Det begyndte at vælte ind med venneanmodninger fra alle mulige, jeg slet ikke kender, siger Kasper, der er overrasket over, hvor bredt opslaget er nået ud.

Opslaget er i skrivende stund delt cirka 18.000 gange, mens næsten 400 har kommenteret opslaget.

Anna bar forlovelsesring i halvandet år uden at kende kærestens geniale plan bag

Hvem er Tanja?

Mange tagger i Kaspers facebook-opslag nogle, de kender, som hedder Tanja, mens andre kommer med gode forslag til, hvordan Kasper kan få ringen tættere på Tanja eller Tanjas mand.

Andre pointerer, at Tanja ikke kun er et navn, som bruges i Danmark, men at man faktisk kan hedde det mange andre steder.

- Jeg tænker helt klart, at det er en dansk ring, da jeg finder den. Vores hotel var fyldt med danskere, og det er næsten lige ud for hotellet, at jeg finder den, fortæller Kasper Nissen til Ekstra Bladet.

- Når det er Tanja med 'j', tænker jeg, at den må være dansk, siger han.

Tror på succes

Endnu er opslaget ikke nået ud til den rigtige Tanja eller Tanjas mand. En nordmand har skrevet til Kasper, fordi hendes mand faktisk havde mistet en ring, men desværre var stavemåden ikke den rigtige.

Kasper Nissen er også godt klar over, at nogle måske smed ringen i havet med vilje, og at de helst ikke vil have, at den bliver fundet igen, men han holder fast i, at man som udgangspunkt gerne vil have fat i en vielsesring igen, hvis den er væk.

- Det kan være en mand, der har smidt den i havet og helst vil glemme det, men ellers vil de fleste gerne have en vielsesring igen. Hvis man har tabt en vielsesring, så glemmer man det ikke, siger han.

Se også: Sol og sommer: Her vil danske familier på ferie i år

Nu håber han på, at opslaget på facebook kan nå endnu bredere ud, så det forhåbentlig rammer rette vedkommende. Hvis ikke, vil han kæmpe videre.

- Næste skridt er at vise ringen til en guldsmed, som kan se de her stempler, og måske kan det give noget, siger Kasper Nissen.

- Jeg tror, der dukker én op, som savner ringen, siger han.

Går på knæ ved vandfald - og så går det galt