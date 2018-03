Kastede flaskepost i havet: Dukkede op 19.000 kilometer væk

Efter otte år på åbent hav drev et brev fra en new zealandsk dreng pludselig op på en strand i Spanien

Da Julien Joy var syv år gammel, skrev han en seddel, puttede den i en plastikpose og ned i en vinflaske og kastede så flasken ud i havet. Som så mange andre børn har gjort gennem tiderne.

Men den i dag 15-årige new zealandske dreng fik sig noget af en overraskelse, da der pludselig dukkede et svar på hans flaskepost ind ad brevsprækken.

Hans otte år gamle brev havde rejst hele vejen fra Manganese Point i New Zealand til en strand i den lille landsby Mundaka ved Bilbao i Spanien - 19.000 kilometer væk.

Det skriver The New Zealand Herald.

Se også: Ko skyllet op på populær turiststrand

'En smuk oplevelse'

- Sidste sommer var jeg på ferie med min familie nær Bilbao, i den lille landsby Mundaka på Atlanterhavskysten, står der i brevet fra den tyske kvinde Luisa, som fandt flaskeposten.

- På en gåtur på stranden fandt min mor din flaskepost, som var dækket af sand og tang. Vi åbnede den og besluttede os for at sende dig en besked.

Hverken Julien Joy eller hans mor, som i sin tid hjalp ham med at skrive det lille brev i flasken, kan huske, præcis hvad de skrev - blot, at der stod deres adresse, lidt om deres familie, og at man gerne måtte skrive tilbage.

Men den tyske turist Luisa syntes i hvert fald, det havde været 'en smuk oplevelse at finde en flaskepost', som hun også skriver i brevet.

Hed strandsex fanget på video: Thailandsk politi på jagt efter kåde turister

Kæde-flaskepost?

Og det kan sagtens være, at der dukker endnu et brev op om et år - eller otte. Den tyske kvinde og hendes familie skrev nemlig deres eget lille brev, puttede det ned i flasken sammen med Julien Joys og sendte flasken til havs igen.

Denne gang er flaskeposten kastet i vandet i Nordsøen, et sted mellem Frankrig og England. Som kvinden også skriver i brevet, er det nemlig der, hun har bedt sin søster, som er søofficer, at kaste den overbords.

- Jeg håber, at din flaskepost vil blive ført med Golfstrømmen, måske til Afrika - eller måske endda til Sydamerika, skriver hun.

Hvem ved - måske ender den helt heroppe i Danmark?

Se også: Carsten fandt flaskepost fra seksårig dreng i London