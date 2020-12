Katastrofemelding: Hoteller og restauranter ser lige ned i afgrunden

Dansk Erhverv tegner et dystert billede i kølvandet på nye tal

Med de nye nedlukninger mærker mange i hotel- og restaurationsbranchen konkursen puste dem i nakken.

Overnatningstallene for oktober 2020 blev torsdag offentliggjort af Danmarks Statistik.

Og det var en sørgelig melding. Tallene viste 41,3 procent færre overnatninger på de danske hoteller end i oktober 2019. Det svarer til et fald på cirka 600.000 overnatninger. Det skriver Turisme.nu.

Lysere blev det ikke i november, hvor kun 16,6 procent af de københavnske hotelværelser var i brug. Sædvanligvis er det i november 79,1 procent, viser tal, som Dansk Erhverv har fået via Benchmarking Alliance.

I de andre store byer samt i Trekantområdet ses en lignende tendens, om end hovedstaden er hårdest ramt, skriver Standby.

Fra milliarder til ingenting

Ovenpå et år med frygtelige tal presser den nye nedlukning simpelthen branchen til bristepuntket.

Dansk Erhverv oplyser til Standby, at der ses ned i afgrunden med tvangslukkede restauranter og tomme hoteller:

- Tal fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen på hoteller og restauranter i december 2019 sammenlagt var på 5,65 milliarder kroner. En omsætning, der i december 2020 nu nærmer sig ingenting.

Med årets fravær af udenlandske gæster faldt hotelpriserne. Håbet var derfor, at mange danskere ville booke hotelværelse i Danmark. Alligevel ses et stort fald i antallet af danske gæster i oktober, hvor efterårsferien ellers plejer at trække mange på ferie, skriver Standby. Det er en overraskende og bekymrende udvikling.

Således fyldes vintermørket af konkursernes kolde ånde, hvor hoteller landet over står ansigt til ansigt med enorme udfordringer. Og skal det ikke gå helt galt, er flere tiltag nødvendige, mener Dansk Erhverv.

Det kan for eksempel være fradrag for oplevelser som hotel- og restaurantbesøg.

