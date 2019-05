Katte har besat historisk by: Kastrerer 15 hver dag - men det er ikke nok

Umiddelbart kan det lyde som en allergikers værste mareridt, og lider du af allergi over for katte, skal du nok holde dig fra Jerusalem eller i hvert fald huske din medicin.

I byen med i alt over 900.000 indbyggere er der over 240.000 vilde katte, og nu er myndighederne systematisk gået i gang med at kastrere de vilde katte i et forsøg på at begrænse deres udbredelse.

Selv om de kommunale dyreklinikker er i fuld gang med at kastrere kattene, mener eksperter ifølge AFP ikke, at det er nok, at der i dag kastreres 15 vilde katte hver dag.

Eksperterne frygter de mange kattes indvirkning på byens miljø og økosystem.

500 kastrationer om dagen

Koncentrationen af katte i Jerusalem er blandt de tætteste i hele verden, anslår eksperterne.

Der er 2.000 vilde katte pr. kvadratkilometer, og det vurderes, at 80 procent af alle vildkattene skal kastreres over en periode på maksimalt seks måneder, for at myndighederne kan få kontrol over kattehorderne.

- For at opnå det resultat ville 25 klinikker ligesom min være nødt til at sterilisere 500 katte om dagen, siger Asaf Bril, som er israelsk embedsmand med ansvar for dyrlæger, til AFP.

Truer andre arter

Nogle af de vilde katte har desuden sygdomme som eksempelvis rabies, som kan overføres til mennesker, og en af udfordringerne for myndighederne i Jerusalem er at gøre plads til almindelige huskatte, samtidig med at man begrænser antallet af vilde katte.

En af løsningerne kan ifølge Amir Balaban, som arbejder for Society for the Protection of Nature in Israel, være, at byens skraldespande graves ned under jorden, så de vilde katte ikke kan få adgang til køkkenaffald i skraldespandene.

- Vilde katte er aktive om natten. De spiser gnavere, siger Balaban til AFP.

- Huskatte er afhængige af mennesker, og de er aktive i dagtimerne og jager små dyr som firben, reptiler og små fugle, siger han.

Når der er for mange katte i et område, 'som det er tilfældet i Jerusalem og i flere andre israelske byer, truer kattene de andre arter,' lyder det fra Balaban.