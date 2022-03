Katy Perry skal døbe nyt krydstogtskib

Der er tradition for at fejre, når skibe officielt får tildelt et navn.

For nogle af de større krydstogtskibe er denne fejring anledning til at invitere kendisser og verdenspressen, ligesom festlighederne hyldes med champagne.

Det er blandt andet tilfældet hos krydstogtrederiet Norwegian Cruise Line (NCL), hvis nyeste medlem i flåden, Norwegian Prima, får en verdenskendt popstjerne som gudmor.

Det skriver NCL i en pressemeddelelse.

Dåben finder sted 27. august 2022 i den islandske hovedstad, Reykjavik. Herefter skal skibet sejle sin jomfrurejse med kurs mod Amsterdam.

Norwegian Prima gæster blandt andet Københavns Havn 13. september i år. Pressefoto: Norwegian Cruise Line (NCL)

Champagnefest

Det bliver Katy Perry, som skal agere gudmor under Norwegian Primas dåb.

Her skal hun blandt andet udføre et lykkebringende ritual, som indebærer at smadre en flaske champagne mod krydstogtskibets stævn. Herefter skal sangerinden optræde med hittet 'Firework'.

Kendisser som sangerinden Kelly Clarkson og rapperen Pitbull har tidligere stået fadder til et af NCLs krydstogtskibe. Katy Perry ser frem til at være en del af samme tradition:

- Min absolut yndlingsmåde at holde ferie på er med min familie til søs. Hver morgen vågner du op til en ny fantastisk udsigt, lyder det fra sangerinden.

- Jeg elsker, at jeg får lov til at døbe hende med min gode energi, og jeg glæder mig helt vildt til, at dette nye, eksklusive og højteknologiske skib skal søsættes og give massevis af familier en uforglemmelige ferie.