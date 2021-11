Kejserindes tiaraer sat til salg

To yderst eksklusive tiaraer står til at blive sat til salg på auktionshuset Sotheby's i London i næste måned.

Det skriver CNN.

Tiaraerne menes at have tilhørt selveste Joséphine Bonaparte, som var den første hustru til Napoleon I og kejserinde af Frankrig.

De to tiaraer er vurderet til at have en samlet værdi på 500.000 britiske pund, hvilket svarer til cirka 4,3 millioner danske kroner.

Lavet i guld

Den ene tiara er i guld og belagt med detaljer i blå emalje samt klassiske, ovale portrætter, som er lavet i røde karneol-krystaller.

Tiaraen tilbydes som del af et smykkesæt, hvor der også er matchende øreringe, et bæltespænde og en kam.

Også den anden tiara er af guld. Den er udsmykket med portrætter af græske guder såsom Zeus, Dionysos og Medusa, der er lavet i agate- og jaspis-krystaller.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Foto: Sotheby's

Foto: Sotheby's

Foto: Sotheby's

Var et stilikon

Joséphine Bonaparte er blandt andet kendt for at lave ny mode blandt de adelige i Frankrig, fordi hun bar sine smykker i nye, kreative kombinationer, hvilket inspirerede andre til at klæde sig ligesådan.

Dertil er hun kendt for at have en prekær baggrund for sin tid, før hun mødte Napoleon Bonaparte.

Hun var den ældste datter i en aristokratisk, fransk familie, som havde tjent en formue på at avle sukkerrør på den koloniserede ø Martinique. En formue, som familien sidenhen tabte.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Portræt af Joséphine Bonaparte iført tiara. Foto: Sotheby's

Blev skilt to gange

Herefter blev Joséphine giftet væk som teenager med adelsmand og general Alexandre de Beauharnais, som hun fik to børn med. Ægteskabet var dog ulykkeligt, og de lod sig derfor skille.

Hendes eksmand blev sidenhen halshugget under Den Franske Revolution. I samme periode var Joséphine fængslet. Hun slap for at få kappet hovedet af, da hun i stedet blev hovedkulds forelsket i den unge Napoleon, som i sidste ende giftede sig med hende og gjorde hende til kejserinde.

Napoleon og Joséphine Bonaparte havde, ud fra en brevudveksling mellem de to at dømme, et lidenskabeligt ægteskab, som dog fik sin ende, da de var ude af stand til at få en arving sammen.

Mens nogle ender på auktion, er andre værdifulde artefakter forsvundet og omgærdet med stor mystik. Se her, hvordan der bliver ledt efter Hitlers forsvundne skat