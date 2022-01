Kendt badehotel går konkurs

Det mere end 100 år gamle badehotel Bandholm Hotel, som ligger nær Maribo på Lolland, har gennem længere tid været i økonomiske problemer.

Og nu er hotellet begæret konkurs.

Det skriver Finans.

Ifølge mediet fremgår konkursbegæringen af Statstidende og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og det sker to uger efter en ekstraordinær generalforsamling.

Til generalforsamlingen havde bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment, Allan Agerholm, og marketingsmanden Christian Bruun købt en ejerandel i badehotellet, der tilsammen udgør under 50 procent, med en forhåbning om, at hotellet kunne føres videre.

- Vi skal lige have et overblik og samle alle trådene. Om 14 dage ved vi mere, udtalte Christian Bruun i kølvandet på generalforsamlingen til Finans.

Betalte ikke løn

Ifølge Lolland-Falsters Folketidende har fagforeningen 3F Guldborgsund nu begæret badehotellet konkurs.

Det har fagforeningen gjort på vegne af et medlem, der ikke har fået løn. Faktisk har i alt 40 ansatte ikke fået udbetalt løn fra Bandholm Hotel.

- De har ikke fået løn siden 30. december. De fik besked på intranettet om, at der kom desværre ikke nogen løn, for der var ikke nogen penge, siger faglig sekretær Lena Blak Eriksen fra 3F Guldborgsund til Lolland-Falsters Folketidende.

Kan måske køre videre fra næste måned

Allan Agerholm og Christian Bruun, der for nyligt købte en ejerandel i badehotellet, er fortsat optimistiske i forhold til hotellets fremtidige overlevelse.

- Vi er kommet ind for en uge siden, Allan og jeg, og har kigget på den her case for at redde hotellet. Og det mener vi, at vi godt kan - forhåbentlig, udtalte Christian Bruun i weekenden til Lolland-Falsters Folketidende.

- Forventeligt åbner vi en gang i februar. Det satser vi på, og der er gode, erfarne folk, der står bag, så det regner vi med lykkes.