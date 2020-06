Kendt for pakkerejser: Stort rejsebureau satser på endagsture

Når huden er stegt medium-rare, Jussi Adler-Olsens seneste mordgåde er løst, og børnenes maver er fyldt med lige dele klor og all-inclusive softice, kan det for selv den mest solhungrende danske charterturist være tid til at opleve noget andet end hotelpoolen.

Det ved charterselskaberne, som derfor ofte står klar med endagsture fra hotellet - alt fra glohede ruinrundvisninger til mere tempererede, men også larmende vandland er på programmet, og det er tilsyneladende en succes.

Hos rejseselskabet Tui solgte man f.eks. 10 mio. af denne type oplevelser sidste år, og der er potentiale til mere, mener man. Derfor skal endagsturene ikke længere være forbeholdt charterturisterne. Alle skal have mulighed for at købe oplevelserne styk for styk, og det skal ske gennem websiden Booking.com.

Det skriver det danske medie Travel News.

De to selskaber har indgået en aftale, der gør det muligt for brugerne af Booking.com at finde og købe Tuis oplevelser og aktiviteter på platformen uden af den grund at hæfte for en pakkerejse til en solskinsø.

Og det lader til at være win-win for begge parter. Ifølge Travel News gør aftalen det nemlig muligt for Booking.com at følge med de konkurrenter, der også har satset på at supplere den traditionelle hotel- og flybooking med oplevelser.

Tui skriver i en pressemeddelelse, at aftalen 'på sigt vil give kunderne direkte adgang til en portfolio med over 70.000 ture, attraktioner og aktiviteter'.

Muligheden vil blive lanceret trinvist i løbet af de kommende måneder.

