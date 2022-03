Kendt sportsmærke kaster sig ud i nyt projekt: Åbner hotel i Shanghai

Siden dets spæde start i 1911 har det verdenskendte sportsmærke Fila hovedsageligt beskæftiget sig med beklædningsgenstande og udstyr inden for sport.

Det ændrer sig imidlertid nu, da Fila har sat sig for at kaste sig ud i et nyt - og et noget anderledes - projekt.

Sportsmærket har nemlig sat sig for at åbne et hotel i millionbyen Shanghai.

Det skriver CNN.

Ifølge planen skal hotellet ikke blot være et overnatningssted.

Det skal være et såkaldt livsstilshotel, som skal kredse sig om Filas identitet og historie, hvorfor hotellet også skal opkaldes efter sportsmærket under navnet 'Fila House'.

Det bliver det første hotel af sin slags i verden.

'Ung i hjertet'

Fila samarbejder med hotelkæden ​​Hyatt Hotels i forbindelse med lanceringen af det nye hotel, som ventes at åbne dørene i 2024.

Hyatt Hotels har en kæde af hoteller under mærket JdV, som står 'joie de vivre', der på engelsk kan oversættes til 'joy of life'. Det er netop under JdV, at Fila-hotellet skal opføres.

- Ikke alene vil hotellet være et unikt udtryk for Filas historie, kultur, produkter og modetrends, siger Brian Yiu, adm. direktør for Fila i Kina, i en pressemeddelelse.

- Vi tror på, at den ung-i-hjertet-brandoplevelse, som JdV by Hyatt har, vil være en passende afspejling af Filas ånd af livskraft.

Indtil videre er det endnu ikke afsløret, hvordan hotellet kommer til at se ud. Det ventes dog, at der kommer til at være en række Fila-logoer, og at sportsmærkets signaturfarver i mørkeblå og rød kommer til at være en afgørende del af interiøret.