Kendt udkigspost på Hawaii risikerer at blive fjernet

Hawaiis kendte trappe, kaldet Haiku trappen, risikerer at blive fjernet næste år.

Det er nu kommet på dagsorden hos byrådet i Honolulu, hvor flere byrådsmedlemmer ser, at trappen bliver fjernet inden udgangen af 2022.

Årsagen er, at trappen har forårsaget mange skader på de personer, der har gået på den, inden for den seneste årrække.

Det skriver CNN.

Bedste udsigt

Haiku trappen er også populært kendt 'Stairway to Heaven' - eller tappen til himlen - og består af i alt 3922 trappetrin, som strækker sig gennem bjerglandskabet i byen Kaneohe, der ligger på den østlige side af Oahu, den tredjestørste ø på Hawaii.

Lokalbefolkningen anser udsigten fra Haiku trappen som den bedste på hele Hawaii, og det har længe været en velbesøgt attraktion for lokale og turister i området.

Lukket for offentligheden

Trappen blev dog officielt lukket for offentligheden i 1987, da den gennem tiden har forårsaget en del skader på de personer, som har betrådt den.

Det har dog ikke stoppet vandrere og øvrige turister fra at besøge den siden da.

Og det har resulteret i et stort antal af diverse skader gennem årene - blandt andet i april i år, hvor en 24-årig mand slog sit knæ og blev nødt til at blive hentet med helikopter.

'Påvirker livskvaliteten for beboere'

Lige nu får man en bøde på omkring 1000 dollar, hvis man bliver taget i at gå på trappen. Det svarer til lidt over 6000 danske kroner.

Men bøder har altså ikke været nok for at holde folk væk fra seværdigheden, hvorfor flere lokalbeboere nu kræver handling.

- Som følge af voldsom ulovlig overtrædelse er Haiku Trappen blevet et betydeligt ansvar og en udgift for byen, som påvirker livskvaliteten for beboere i nærheden, siger rådsmedlem Esther Kiaʻāina om situationen til CNN.