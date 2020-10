Kilimanjaro i flammer: Nu har myndigheder fundet årsagen

Brandfolk kæmper på livet løs for at slukke branden på Afrikas højeste bjerg

Et af verdens mest ikoniske bjerge ligger indhyllet i røg.

Søndag opstod der brand på Kilimanjaro, og siden har hundredvis af lokale stået side om side med brandfolk for at kvæle flammerne.

Branden er så voldsom, at den kan ses over 30 kilometer væk, og lokale myndigheder kalder det en af de største brande på Kilimanjaro i mands minde.

Kilimanjaro ligger i Tanzania og er med 50.000 klatrere om året en sand turistmagnet.

Turistminister Hamisi Kigwangalla udtaler til The Times, at hans hjerte er knust oven på den raserende ildebrand, der har ødelagt et skovbælte og truer plante- og dyreliv.

Stoppested startede brand

Branden opstod ved Whona, som er et hvilested for turister på en af de mange trekkingruter, som fører til toppen af det 5895 meter høje bjerg. Her er der hytter til at overnatte og udstyr til, at portere kan tilberede den medbragte mad.

- Foreløbige undersøgelser peger på Whona, hvor besøgende var i gang med at opvarme deres mad, siger Pascal Shelutete fra Tanzanias parkmyndighed til The Times.

Branden er under kontrol

Tirsdag lagde vinden sig, og brandslukkerne har nu fået bedre fat, skriver Reuters.

- Vejret er roligt, og der er ingen tung vind, der kan sprede ilden til andre områder, siger Alex Kisingo, der er leder af et nærtliggende college, som har sendt studerende og personale op på bjerget for at hjælpe med at få branden under kontrol.

Branden raser omkring Mandara og Horombo, som er to af de mest populære trekkingruter op af Kilimanjaro. Foto: Sydney Lawrence/Ritzau Scanpix

Der ligger flere landsbyer i området ved Kilimanjaro. Foreløbig har der dog ingen meldinger været om dødsfald i forbindelse med branden.

Tanzania har været åben for turister siden 1. juni, da præsident Magufuli erklærede, at faren ved coronavirus var drevet over.

