Kina bygger kæmpe karantæne-center for turister

Få lande er villige til at strække sig lige så langt som Kina, når det kommer til at holde coronapandemien i ave.

Derfor har landet også taget ekstra midler i brug i forsøg på at fastholde dets strategi om nultolerance i forhold til coronavirus.

Dog har Kina samtidig også et ønske om at åbne mere og mere for ind- og udrejse, ligesom store dele af omverdenen allerede har gjort.

Og hvordan kombinerer man så de to ting?

Et bud er at opføre et karantæne-center for internationale indrejsende til en værdi af 260 millioner dollars - svarende til cirka 1,6 milliarder danske kroner.

Det skriver CNN.

Karantæne-centeret er placeret i den sydlige storby Guangzhou og står til at åbne inden for de kommende dage.

Centeret har 5000 værelser og fordeler sig på et areal på størrelse med 46 fodboldbaner.

Tvungen karantæne med robotter

Planen er, at turister og rejsende skal blive transporteret direkte fra lufthavnen og hen til karantæne-centeret. Her skal de forblive i to ugers tvungen karantæne, før de må færdes frit i landet.

Hvert værelse vil have kameraer til videoopkald til rådighed samt et digitalt termometer, som er styret af kunstig intelligens, til at måle ens daglige kropstemperatur.

Dertil vil der være tre måltider dagligt, som bliver serveret af en robot for at minimere den fysiske kontakt med personalet på centeret.

De sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med indrejse i Kina er formentlig noget, som vil blive i længere tid fremover.

Sådan lyder meldingen fra Yanzhong Huang, seniorstipendiat for global sundhed i Rådet for Udenlandske Forbindelser.

- Dette er ikke bare en midlertidig foranstaltning. (Kinesiske ledere, red.) er af den opfattelse, at det vil tage tid, før denne pandemi får sin ende, og Kina vil fortsætte denne strenge kontrol med sine grænser, siger han ifølge CNN.