Kina fjerner pandaer fra liste over truede dyr

Godt nyt til alle, der elsker pandaer.

Den vidunderlige bjørn med den karakteristiske sorte-hvide pels er ikke længere udrydningstruet.

Det mener i hvert fald Kina, der er gået over til at kategorisere pandaen som 'sårbar'.

Det skriver Guardian.

Bestanden vokser

Kina er hjemsted for alle verdens vildtlevende pandaer. De holder til i særlige bambusskove i provinserne Gansu, Shaanxi og Sichuan.

I en lang årrække var pandabestanden i tilbagegang, fordi der ikke blev taget hånd om pandaernes primære fødekilde, som er bambus.

Siden har kineserne oppet sig og sørget for, at bambusskovene er blevet sundere, og det har ført til, at antallet af pandaer det seneste årti er steget med 20 procent.

Oveni det melder Kina også om en stigning i antallet af sibiriske tigre, amurleoparder, asiatiske elefanter og japanske ibisser.

Klimaforandringer truer

Kinas beslutning kommer fem år efter, at IUCN fjernede pandaen fra sin rødliste over udrydningstruede dyrearter og i stedet kategoriserede den som 'sårbar'.

Dengang vakte IUCN’s beslutning vrede i Kina, hvor pandaen er en erklæret nationalskat.

Der er da også stadig en smule malurt i bægeret. IUCN mener nemlig, at pandaen står over for udfordringer på lang sigt, da klimaforandringer truer med at ødelægge 35 procent af deres bambushabitat i løbet af det 21. århundrede.