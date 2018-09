Kina fordømmer svensk politi: - Kinesiske turister brutalt mishandlet

De kinesiske myndigheder beskylder Sverige for at overtræde menneskerettighederne, efter tre kinesiske turister blev anholdt på et hotel i Stockholm

Forholdet mellem Kina og Sverige er koldere end nogensinde, da myndighederne i de to lande er røget i hvad, svenske medier beskriver som en 'diplomatisk krise', hvor Kina beskylder svenskerne for at overtræde menneskerettighederne.

Det skriver en række lokale kinesiske og svenske medier.

Striden mellem de to lande handler ifølge Aftonbladet om en kinesisk familie, der den 2. september rejste til Stockholm på ferie. Da de omkring midnat ankom til hotellet i den svenske hovedstad, brød helvede dog løs.

Ifølge det svenske medie, som har talt med hotelejeren, havde familien - et forældrepar og deres søn - lavet en fejl i bestillingen og reserveret en forkert dato, og da alle værelser var optaget, blev de bedt om at forlade hotellet.

Det er her omkring i historien, at uenighederne mellem kineserne og svenskerne begynder.

Ifølge den svenske version fremsatte familien trusler og nægtede at forlade hotellet, og derfor blev de nødt til at tilkalde politiet, mens den kinesiske version lyder, at de tre turister pænt bad om lov til at hvile sig i lænestolene i lobbyen, da forældrene har et ustabilt helbred, hvilket hotellet afviste ved at tilkalde politiet.

På videooptagelser, som siden hen har floreret på sociale medier, kan man se svenske betjente bære de kinesiske turister ud fra hotellet, mens sønnen på engelsk råber: 'Det er mord! Det er mord!'.

På et andet klip kan man se familien ligge på jorden, mens de græder og beder om hjælp.

Se en video af episoden herunder (artiklen fortsætter under videoen):

'Brutal mishandling'

Både den kinesiske ambassade i Sverige samt det kinesiske Udenrigsministerium er gået ind i sagen, da de mener, at svensk politi 'bragte kinesernes liv i fare'.

På ambassadens hjemmeside har de delt en skriftlig udtalelse om sagen, som de kalder: 'Den kinesiske ambassades kommentarer omkring svensk politis brutale mishandling af kinesiske turister'.

- Omkring midnat den 2. september blev tre kinesiske turister brutalt mishandlet af svensk politi. Den kinesiske ambassade i Sverige er dybt rystet og rasende over, hvad der skete, og vi fordømmer på kraftigste vis det svenske politis opførsel, skriver ambassaden og fortsætter:

- Både ambassaden og Udenrigsministeriet har taget fat i de svenske myndigheder i både Stockholm og Beijing for at understrege, at politiet i høj grad bragte kinesernes liv i fare samt overtrådte de basale menneskerettigheder.

Kineserne opfordrer desuden den svenske regering til at gennemføre en grundig efterforskning af sagen, straffe betjentene samt undskylde og tilbyde økonomisk kompensation til de tre turister.

Det siger svenskerne

Familien har selv udtalt sig om sagen til flere lokale medier, hvor de blandt andet påstår, at betjentene ikke stoppede, selvom faren gik i krampe og var tæt på at besvime. De påstår også, at politiet var voldelige og slog dem, da de blev sat ind i en politibil, som kørte dem rundt i en kort periode, før de blev sat af ved en kirkegård.

Svensk politi har over for Aftonbladet bekræftet, at de blev kaldt ud til det pågældende hotel klokken 01:43, da tre kinesere nægtede at forlade hotellet, selvom de ikke havde en reservation.

Ifølge det svenske medie fremgår det i politirapporten, at de tre turister lå på en sofa i lobbyen, hvor de først nægtede at svare på politiets spørgsmål, hvorefter de påstod at være for syge til at forlade hotellet, hvilket, betjentene vurderede, var en løgn.

- Personalet oplevede, at de bare sad der og ventede på, at det skulle blive dag. Derfor blev de afvist, siger stationschefen hos Norrmalmspolisen til Aftonbladet.

De kinesiske myndigheder påstår, at de endnu ikke har hørt fra svenskerne, mens de svenske myndigheder over for Aftonbladet hævder, at de er i kontakt med den kinesiske ambassade.

- De kinesiske myndigheder har rejst spørgsmålet hos os, og på dette grundlag vil vi have en løbende dialog med Kinas ambassade. Dette gælder også advarslen til kinesiske besøgende i Sverige, og der kan man sige, at alle lande har ansvar for egne rejseoplysninger. Men jeg vil gerne understrege, at Sverige er et sikkert land, siger pressemedarbejder Patric Nilsson til avisen, der afviser at kommentere på betjentenes håndtering af sagen, da den stadig bliver undersøgt.

