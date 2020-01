Kina lancerer førerløst tog med topfart på 350 km/t

Kina har nået en ny milepæl i deres højhastighedsbaners udviklingsplan.

Som en nedtælling til Vinter OL i Beijing i 2022, åbnede Kina 30. december en 174 kilometer lang højhastighedsbane mellem hovedstaden og værtsbyen Zhangjiakou. Rejsetiden er dermed skåret ned fra tre timer til 47 minutter.

Men toget er ikke bare endnu et højhastighedstog.

Det nye tog, som er en del af Kinas Fuxing-serier, kan køre op til 350 kilometer i timen uden en lokomotivfører. Ifølge CNN er det verdens første uden fører, der kan køre med så høj hastighed.

Det er samtidig også blevet døbt 'verdens første smart-tog'.

Toget kørte første gang på ruten mellem Beijing og Zhanghai 30. december. Foto: Xinhua News Agency

Indsamler data hele tiden

Det tog omkring fire år at bygge linjen, som forbinder Beijing, Yanqing og Zhangjiakou. Alle tre byer skal være værter ved det kommende Vinter OL. Ruten stopper ved 10 forskellige stationer, inklusiv Badaling Chang Cheng, som er den mest populære sektion af Den Kinesiske Mur.

Men hvad gør så dette tog smart? Der findes mange tog i Kina, som kører mindst lige så hurtigt og hurtigere. Udover, at det kan køre uden fører, så har det 5G netværk, intelligent belysning og 2718 sensorer til at indsamle data i realtid og opdage operationelle udfordringer.

Hvert sæde har sin egen skærm med kontrolpanel og ledningsfrie opladere.

Toget er indrettet med opbevaringsrum, som kan rumme skisportsudstyr. Ruten vil være essentiel infrastruktur under OL i 2022. Foto: Peng Ziyang

Selvom toget er selvkørende, så vil der være en lokomotivfører ansat til at overvåge turen hele tiden. Togene starter, stopper og justerer selv hastigheden.

På stationerne vil der være robotter og teknologier med ansigtskendelse, som skal hjælpe passagerer med at finde vej, bagage og papirløse check-ins.

En mand har allerede skiudstyret med på den første tur med toget. Foto: Peng Ziyang

Designet til journalister og sportsfolk

Kina har virkelig tænkt over detaljerne i interiøret i forhold til togets funktion om to år. Togets interiør er blevet designet med sportsfolks og journalisters behov i tankerne.

Nogle af kabinerne har ekstra store rum for vintersportsudstyr. Der er også blevet lavet specielle rum til at opbevare atleternes blodprøver.

Spisevognen er indrettet, så det kan omdannes til et mediecenter under OL. Her vil der være adgang til at kunne sende live tv.