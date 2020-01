Kinesisk turist snyder virusscanner

Selvom hun havde feber, besluttede hun sig alligevel for at rejse fra Wuhan til Europa

Nogle vil gå langt for at få sig et godt måltid mad. En kvinde fra Wuhan i Kina ville gå så langt som til at risikere at sprede en dødelig virus, så længe hun kunne besøge en Michelin-restaurant i Frankrig.

Kvinden skrev på det sociale medie WeChat, at hun havde feber inden sin afrejse til Frankrig fra Wuhan Lufthavn, men at det alligevel var lykkedes hende at komme afsted til Frankrig. Det skriver BBC.

Kvinden forlod Wuhan, som er epicentret for den smitsomme og dødelige coronavirus, før alle fly fra byen blev suspenderet. Virusscannerne var dog på plads.

Efterfølgende slog hun billeder op af sig selv på de sociale medier, hvor hun spiste på en restaurant, som hun hævdede var en Michelin-restaurant i Lyon.

- Endelig kan jeg få et godt måltid. Jeg føler, at jeg har sultet i to dage. Når du er i en gourmetby, skal du selvfølgelig spise Michelin. Lige før jeg tog afsted, havde jeg lidt feber og hoste. Jeg var dødbange og skyndte mig at spise medicin. Jeg blev ved med at tjekke min temperatur. Heldigvis fik jeg temperaturen ned og min afrejse gik glat, skriver kvinden på det sociale medie WeChat.

Det er ikke blevet gjort klart, hvornår præcist kvinden ankom til Frankrig.

Se også: 'Sikke en fyr!': Pilot køber pizzaer til 159 strandede passagerer

Artiklen fortsætter under billedet ...



Et screenshot af kvindens opslag på WeChat.

Ambassaden har kontakt med kvinden

Hendes opslag gik hurtigt viralt, og Den Kinesiske Ambassade i Paris fik en del bekymrede telefonopkald og mails.

En repræsentant for ambassaden har bekræftet over for BBC, at de har fået fat i kvinden. Ambassaden har instrueret hende i at få lægehjælp.

Ambassaden udtaler til BBC, at kvinden ikke længere havde feber eller hoste og ikke skulle gennemgå yderligere undersøgelser. Hun er dermed ikke smittet med coronavirus, ifølge Den Kinesiske Ambassade.

Se også: Så er der tyrepenis på menuen!