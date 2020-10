Kirkegården i Aliaga: Krydstogtskibe holder i kø for at blive til skrot

Arbejdet med at hugge krydstogtskibe i stumper og stykker har sat gang i beskæftigelsen i den tyrkiske by

Det er svært at forestille sig et billede, der bedre indkapsler turiståret 2020 end skibskirkegården i Aliaga i det vestlige Tyrkiet.

Fem krydstogtskibe, der ligger side om side og venter på at blive hugget op.

Ophugningsværftet i Aliaga er blevet kendt som krydstogtskibenes sidste hvilested. Normalt specialiserer stedet sig i containerskibe, der har udtjent sin værnepligt, men i år har 2500 mand alene været beskæftiget med krydstogtskibe.

Billedgalleri 1 af 5 Det tager omkring et halvt år at ophugge et krydstogtskib. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix 2 af 5 Carnival Fantasy er navnet på et af de luksuriøse krydstogtskibe, der har sejlet med turister for sidste gang. Skibet kostede dets ejere et underskud på 28 milliarder kroner, skriver Business Insider. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix 3 af 5 De tyrkiske arbejdere skiller skibet fra hinanden et metalstykke ad gangen. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix 4 af 5 Skibsvragene bliver skilt ad og stålet lavet om til mindre stykker, der kan sælges videre. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix 5 af 5 Værftet forventer en øget omsætning i 2020 på omkring 30 procent. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Derfor har det været nødvendigt for ejerne at opjustere forventningerne til årets ophugningsmængde - fra 700.000 til 1.100.000 ton stål.

- Vi forsøger at vende krisen til en mulighed, siger Kamil Onal, der er formand for ophugningsværfterne, til Reuters.

Pludselig ændrede alle kurs

Foruden de fem skibe på billedet, der er taget i begyndelsen af oktober, er yderligere tre dødsdømte skibe på vej til den tyrkiske havn.

Kamil Onal forklarer, hvordan coronakrisen fik verdens krydstogtskibe til at ændre kurs. Pludselig sejlede alle mod den tyrkiske industri- og havneby.

- Der har været vækst i sektoren på grund af krisen. Skibene kunne ikke finde arbejde, og så blev de sendt til ophug, siger han.

Krydstogtskibene er ankommet fra Storbritannien, Italien og USA. Det tager seks måneder at skille et krydstogtskib fra hinanden.

Mens de tyrkiske ophugningsarbejdere kan løfte armene i jubel, er stemningen mere trykket blandt ejerne af de store krydstogtselskaber.

En af dem er Torstein Hagen, der ejer Viking Cruise og i 2019 var nummer to på listen over rigeste nordmænd. Han har i år tabt 27 milliarder kroner og er nu 'kun' den tiende rigeste nordmand, skriver norske Børsen.

To af krydstogtskibene i Aliaga er Sovereign of the Seas og Monarch of the Seas. Begge har sejlet med port i Oslo og tilhørt det norskregistrerede selskab Royal Caribean Cruise Line.

