Klag over et koldt sommerhus!

- Tjek lejebetingelserne. Hvad står der om opvarmning af sommerhuset i vinterhalvåret?

- Kontakt udlejeren med det samme, hvis varmepumpen, radiatoren eller de andre varmekilder i sommerhuset ikke virker, når du ankommer. Udlejeren skal have mulighed for at rette op på fejlen.

- Husk at sikre dig dokumentation for, at du har forsøgt at kontakte udlejeren om manglerne ved opvarmningen, for eksempel en mail. Du kan også henvende dig telefonisk. Følg eventuelt op med en mail, så du sikrer dig dokumentation for din henvendelse.

- Er det ikke muligt for udlejeren at udbedre manglerne inden for rimelig tid, kan udlejeren tilbyde dig at flytte til et andet hus af samme standard som det, du havde lejet.

- Er der tale om mindre mangler, kan det ofte løses med et afslag i prisen.

- Vær varsom med selv at leje et andet hus. Viser det sig senere, at du ikke var berettiget til at opsige det første lejemål, kan du komme til at betale leje for to sommerhuse.

- Kan du ikke dokumentere, at du har forsøgt at tilkalde en repræsentant for udlejeren, og ophæver du uberettiget aftalen, skal du betale fuld eller delvis leje af huset, selvom du ikke opholder dig i det.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk