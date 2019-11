Klage på skiferien: Sad 17 timer i en bus uden toilet

Dårligt vejr fik et rejsebureau til at tage en del dårlige beslutninger, som resulterede i, at deres gæster sad i en bus i over 17 timer

- Jeg klager hermed over vores rejse til Livigno – eller rettere over jeres håndtering af hjemrejsen. Hjemrejsen tog cirka 45 timer heraf cirka 20 timer i en bus uden toilet, der stoppede tre gange undervejs.

Sådan indleder en rejsende sin klage til et rejsebureau.

Klageren rejste sammen med en anden på en uges skiferie til Livigno i Italien med selskabet Danski. Hjemrejsen skulle foregå via lufthavnen i Innsbruck i Østrig, men på grund af kraftigt snefald var Brennerpasset lukket, og det var derfor ikke muligt at komme fra Livigno til Innsbruck.

Alligevel valgte selskabet at køre afsted mod Innsbruck tidligt om morgenen den 2. februar. Måske i håbet om, at passet ville åbne i løbet af dagen. Det gør Brennerpasset dog ikke. I stedet bliver bussen først omdirigeret til Venedig, herefter omdirigeret til Verona, hvor Danski har fået omdirigeret et fly til. Da de ankommer til Verona er klokken 22.30 om aftenen, og de har kørt rundt i Norditalien i 17 timer og 40 minutter.

De to rejsende bliver indlogeret på et hotel og først næste aften ved 22 tiden letter de fra lufthavnen i Verona. De ankommer i Danmark to dage senere end planlagt.

Danski ikke enige

Danski er ikke enige i, at de skal kompensere de to rejsende for den lange hjemrejse. Derfor ender sagen hos Pakkerejse-Ankenævnet. Danski begrunder afslaget med, at det var ekstremt dårligt vejr.

- Det massive snefald kan efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer beskrives som uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, eller populært kaldet en force majeure begivenhed. Dette betyder, at I ikke er berettiget til erstatning for eventuelle tab, der måtte være som følge af forsinkelsen, skriver Danski til klageren.

Danski overfører 30 euro til hver person til at dække de fornødenheder, som de måtte have haft.

Pakkerejse-Ankenævnet er dog ikke enige med Danski. Nævnet mener ikke, at Danski kan godtgøre for, at vejret retfærdiggjorde den store forsinkelse.

2. oktober 2019 gav Pakkerejse-Ankenævnet klageren medhold. Klageren blev tilkendt en kompensation på 4420 kroner.