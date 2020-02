Klager over hård cykelferie: Blev sat

En kvinde var i april 2019 på en ti dage lang cykelrejse til Cala Mayor, Mallorca med Stigs Cykelrejser.

Hun skulle køre med som niveau 4 motionist, hvilket i udbudsmaterialet er beskrevet som en motionist, der er i god grundform.

Imidlertid mente kvinden, at Stigs Cykelrejser ikke tilbød det annoncerede niveau 4 motionisthold på turen men alene de mere øvede hold 1, 2 og 3, og derfor klagede hun til Pakkerejse-ankenævnet ved sin hjemkomst.

'Da mit niveau ligger som niveau 4 motionist, havde jeg ikke en chance for at deltage på flere af de ture, som blev tilbudt - og blev reelt sat af', skriver kvinden i sin klage til Pakkerejse-ankenævnet.

En langsom klods om benet

Og hun fortsætter:

'Problemet, som jeg ser det, er, at jeg i bund og grund er for langsom (op skal jeg nok komme). Jeg havde jo netop valgt jeres arrangement, da I jo nok skulle lære mig at køre op, og der var plads til motionister som mig. Men jeg kan forstå, at en enlig 'motionist' som jeg, er en klods om benet for jer.'

'Jeg har aldrig før været udsat for noget så nedværdigende, og jeg er absolut ikke tilfreds med forløbet, og føler jeg ikke har fået noget cykelmæssigt ud af opholdet', skriver kvinden, som kun kørte fire guidede ture ud af ti mulige.

Kvinden havde i alt betalt 7840 kr. uden flybillet for cykelferien, og hun forlangte fuld tilbagebetaling af rejsens pris.

Stigs Cykelrejser svarer klageren.

'Jeg er oprigtig ked af, at du mener, at vi har skudt ved siden af skiven. Vi har altid et cykeltilbud, der svarer overens med beskrivelsen af hold 4', lyder svaret fra rejsebureauet, som også tilføjer til Pakkerejse-ankenævnet:

'Stigs Cykelrejser vil ikke vurdere klageren som en niveau 4 motionist. På lørdagsturen var klageren af cyklen flere gange og gav udtryk for, at det var den hårdeste cykeltur, hun havde været på. Denne tur svarer fint overens med vores beskrivelse af hold 4. Dagen efter må klageren igen holde en pause på en stigning, til trods for at ruten denne dag kun er ca. 40 km. Langt fra vores beskrivelse af hold 4.'

Grundform ikke god nok

'Klageren har haft mulighed for at deltage på alle vores guidede ture, på nær vores tirsdagstur som efter vores overbevisning ville blive umulig for hende at gennemføre. Derfor er vi uforstående over for klagerens udsagn om, at hun ikke kunne deltage på flere af vores ture. Dette er ikke korrekt. Klageren har på intet tidspunkt været sat af', skriver Stigs Cykelrejser, 'som vurderer, at klagerens grundform ikke matchede hold 4'.

Pakkerejse-ankenævnet gav kun klageren lidt medhold. Fordi cykelruten om tirsdagen ikke blev gennemført for et niveau 4-hold, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris.

'Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 400 kr.', skriver Pakkerejse-ankenævnet i en afgørelse afsagt den 9. december 2019.