Klager over ski in/ski out var pist væk

Vi kender alle det gode gamle ejendomsmægler-trick: Et 'smut' fra byen eller et 'stenkast' fra vandet, der ofte fører til slemme skuffelser.

Et kneb, der til tider også forekommer i rejsebranchen, hvor man ikke har samme mulighed for at besigtige varen, før man slår til.

- De faktiske forhold var i direkte modstrid med det, vi var blevet oplyst og i direkte modstrid med vores helt overskyggende prioritet ved valg af rejse, anfører en klager til den indklagede rejsearrangør i en sag, der er endt hos Pakkerejse-ankenævnet.

Familien havde gennem Langley Rejser booket en skiferie til Alpe d'Huez for to voksne og et barn i februar under løfte om ski in / ski out, altså direkte adgang til pisten fra bopælen.

Dette var imidlertid ikke tilfældet, da familien i stedet skulle gå omkring 200 meter på et 'iset og sneglat underlag ad en befærdet vej' for at nå frem til en smal sti, som førte ned til pisten via yderligere 200 meter, forklarer vedkommende i sin klage.

Ikke overraskende

Hotellets direktør og skiudlejeren var ikke overraskede, da klageren under ferien henvendte sig med sin utilfredshed.

Begge medgav ofte at have lagt øren til denne klage og kunne ikke forsvare, at der skulle være ski in / ski out ved hotellet.

'Grundet falsk markedsføring fra rejsearrangørens side' krævede klager en tilbagebetaling af halvdelen af rejsens pris inklusiv skileje, svarende til i alt 19.500 kr.

Rejsearrangøren fastholder dog i en redegørelse til klageren, at hotellet menes at tilbyde ski in / ski out, eftersom hotellet er beliggende på selve bjerget, og det ikke er nødvendigt med hverken transport eller en længere gåtur for at nå pisten.

Det afgørende er dog adgangen til og fra pisten, ikke beliggenheden på bjerget, mener klageren. Og det tilslutter Ankenævnet sig gennem kendelsen afsagt 29. september i år, hvori det vurderer, at hotellet ikke var beliggende med mulighed for ski in/out som bestilt.

De fastsætter derfor et nedslag i prisen vurderet skønsmæssigt til 7200 kroner.

Off-pist og fugt

Vildledende markedsføring var ligeledes tilfældet at dømme efter en anden klagers henvendelse til Pakkerejse-Ankenævnet, da to voksne og to børn med Nortlander havde booket en skirejse til Saalbach-Hinterglemm i Østrig i februar.

Her var afstanden til pisten mere end de 0 meter, som var angivet i rejsearrangørens beskrivelse på hjemmesiden.

Med to mindre drenge var det et krav for familien, at de ikke skulle gå langt med udstyret. Men det var ikke muligt at tilgå pisterne fra huset, der derudover var ramt af fugt og skimmel.

- Skal man køre til huset, skal man off-pist, hvilket både er problematisk forsikringsmæssigt og i forhold til at have børn med, så jeg synes, at det er underligt, at det kan stå sådan på jeres hjemmeside, skriver klageren til rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tilbød inden ankenævns-behandlingen en kompensation på 5060 kroner for indkvarteringens beliggenhed i forhold til pisten samt fugtskade. Men det var ikke tilfredsstillende for klageren, der også mente sig snydt i forhold til boligens placering under jordniveau, da den ifølge beskrivelsen skulle ligge i stueplan.

Pakkerejse-Ankenævnet fastslår i domsafsigelsen - også fra 29. september 2020, at det er ubestridt, at lejligheden lå på en skrå grund, således at indgangen til lejligheden befandt sig i husets stueetage, og en del af lejligheden pga. den skrående grund lå under terræn.

I kombination med afstanden til pisten vurderer Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris på 7000 kroner.

