Klager på grupperejse: Der er alt for mange med!

Rejsebureauet Single-Rejser.dk udbød en 10-dages grupperejse til Cuba, hvor der maks ville være 16 deltagere med. Men 14 dage inden rejsen skulle foregå, fik deltagerne besked om, at der i stedet for 16 deltagere var 22 deltagere med på turen.

En af deltagerne følte sig godt og grundigt snydt af dette. Derfor klagede hun til Pakkerejse-Ankenævnet, da Single-Rejser.dk ikke mente, at hun var berettiget til en kompensation.

- Det var et væsentligt kriterie for mig, at rejsegruppen var lille, som anført i programmet. Jeg ville ikke have bestilt denne rejse, hvis jeg havde erfaret, der ville være 22 deltagere med. Der er tale om en betydelig ændring af gruppens størrelse: Der er seks deltagere mere på turen svarende til en udvidelse af gruppens størrelse på 37,5%. Det er en bevidst handling/ændring ud fra kommercielle hensyn - og bestemt ikke en ændring som gavnede mig, skriver den rejsende i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Gjorde indsigelser flere gange

Den rejsende gjorde indsigelser, da hun fik den første mail om det ændrede antal deltagere. Single-Rejser.dk svarede hende om grunden herfor, men oplyste hende ikke om, at hun var berettiget til at annullere rejsen, og dette havde afgørende betydning for sagens udfald.

Kvinden tog derfor med på rejsen, hvor hun to gange gjorde rejselederen opmærksom på, at hun fandt det problematisk, at antallet af deltagere var forhøjet. Men rejselederen kunne ikke gøre noget ved det.

Hun blev senere af rejsebureauet bedt om at komme med en begrundelse for, at hun var berettiget til en kompensation.

- Øget vente- og spildtid på grund af flere deltagere: bestilling, betaling og servering på restauranter, indkvartering, veksling, hævning, deltagere der ikke kunne finde rundt/forsvandt eller var handicappede, køresyge, toiletbesøg, større tidsforbrug til at organisere ting og inden alle havde fattet/hørt en besked etc. Dette reducerede tiden til andre oplevelser og var tillige irriterende, skrev kvinden blandt andet.

Fik nedslag i prisen

Single-Rejser.dk var dog ikke enige i, at hun var berettiget til en kompensation. Men det var Pakkerejse-Ankenævnet til gengæld.

Her lagde nævnet til grund, at rejsebureauet ikke havde overholdt sin underretningspligt, som betyder, at de skal oplyse kunden om, at de har ret til at annullere en rejse, hvis der sker væsentlige ændringer i rejsen.

- Da klageren allerede reklamerede over ændringen af deltagerantallet før afrejse, og dermed ikke har afskåret rejsearrangøren fra at afhjælpe manglen, sammenholdt med at rejsearrangøren ikke kunne ændre deltagerantallet, men alene afbøde klagerens gener, finder Ankenævnet, at rejsearrangøren ikke kan påberåbe sig for sen reklamation. Rejsen har derfor været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris.

Rejsen havde kostet 17.140 kroner. 9. december 2019 fastsatte Pakkerejse-Ankenævnet nedslaget i prisen til 2500 kroner.