Klageregn: Danskere har holdt ferie i møgbeskidte sommerhuse

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Corona har igen i år været årsag til, at mange danskere har valgt at holde ferie i det skønne, danske sommerland. Flere gæster har dog haft uheldige oplevelser med beskidte feriehuse, som de har lejet gennem forskellige feriehusudlejere.

72-årige Jette Reimick fra Silkeborg kunne i Nordjyske berette om sin oplevelse med et hus, hun havde lejet gennem Feriepartner Jammerbugt.

- Når man kørte hånden over tingene, kunne man hurtigt se, at der ikke var gjort rent, og støvsugeren virkede slet ikke. Til gengæld var der en møghamrende beskidt kost, vi måtte bruge.

Anmeldelser på Trustpilot tyder dog på, at det ikke kun er Feriepartner, hvis feriehuse er fyldt med skidt og snavs.

En gennemgang af Novasol, Dancenter og Sol og Strands anmeldelser på Trustpilot i juni, juli og august viser, at halvdelen af de dårlige anmeldelser i gennemsnit drejer sig om utilfredshed med rengøringen.

Skader feriehusbranchen

Ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern meldte Esmark Feriehusudlejning i maj måned ud, at de manglede 250 sæsonarbejdere.

Virksomheden plejer at ansætte omkring 350 nye medarbejdere henover foråret. I maj havde de kun ansat 100.

Thomas Christiansen fra Esmark Feriehusudlejning undskylder sig med, at de unge hellere vil tjene kassen som podere.

- Hvis man skal tjene penge i sit sabbatår, kan jeg da godt forstå, at de unge vælger det job med den bedste timeløn. Men vi giver også en god løn, og hos os kan man få arbejde mange år i træk.

Afviser kritikken

Problemet med at lokke studerende til i højsæsonen er noget direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening Carlos Villaro Lassen kan nikke genkendende til.

- Vi er blevet kørt over af testcentrene. Det er en god løn, og det har været svært at konkurrere med, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han afviser dog kritikken om, at rengøringen skulle være så stort et problem, som anmeldelserne bærer præg af. Han mener, at de to seneste år har været ekstraordinære på grund af nedlukningen, som blandt andet har betydet flere aflysninger, ombookinger og danske gæster.

Selvom hver eneste fejlrengøring er en for meget, så roser han alligevel sin egen branche for at have håndteret ændringerne med 'bravour'.

- Når vi gør status, så har vi håndteret det, og det er faktisk utroligt, at det logistisk har kunnet lade sig gøre på trods af omstændighederne.