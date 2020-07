Klageregn over all-inclusive hotel: Vi fik ingen mad

Det tunesiske hotel Thalassa Sousse Hotel var i så dårlig forfatning sidste sommer, at Pakkerejse-Ankenævnet har modtaget flere uafhængige klager.

I alt har fire familier klaget over hotellets standard, og det er ikke så lidt, at de har måtte stå model til på deres ferie.

Alle fire boede på hotellet fra 5. juli til 12. juli 2019 og havde købt rejserne af rejsebureauet Detur Denmark. Hotellet var bestilt med all-inclusive, og det var især dette koncept, de rejsende var utilfredse med.

Ingen mad

Klager 1 var en familie på fem - fire voksne og et barn - som beskriver, hvordan de stod i kø i op til 25 minutter for at få mad. Samtidig ville hotellet ikke udlevere mere end to flasker vand per dag til de fem mennesker.

- Til sidst måtte vi begynde at købe alle vores drikke- og madvarer for at overleve (dette inkluderede også is og chips samt yderligere snacks). 1 besvimede, 2 blev dårlige og 1 var utilpas; diarre, mavepine, dehydrering, som følge af ulækker mad og service samt mangel på vand. Vi måtte ud af hotellet for at spise og få rigtige måltider og finde kolde drikkevarer til hele døgnet; vi har dermed brugt 4000 kroner på at holde os i live, skriver klager 1 til Pakkerejse-Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet gav klageren medhold, og 27. februar 2020 afgjorde de, at Detur skal betale 11.700 kr. til klageren. Rejsen kostede i alt 23.330 kroner.

Håndgemæng om mad

Tre andre familier har også klaget over forholdene på hotellet - især hotellets all-inclusive koncept. En mor forklarer, hvordan hun nærmest kom i karambolage med andre hotelgæster for at nå at få et stykke pizza.

- Jeg måtte bogstaveligt talt tilbageholde 4 russere den ene dag, for at min datter ikke blev tromlet i køen til pizza. 2 tjenere kom til, og fik sendt russerne væk, men det var en voldsom oplevelse for både hende og jeg (Mor). Vi fik dog vores pizza den dag, skriver klager 2.

Klager 3 havde lignende oplevelser med russere og har måske overværet klager 2. De skriver således:

- Eftersom russere mener, at det er høflig praksis, at de konstant snyder foran i køerne, har der ved flere lejligheder været optræk til håndgemæng. Dette er som gæst meget ubehageligt at overvære uanset graden af involvering.

Mad blev samlet op fra gulvet

Den fjerde klager - en familie på to voksne og fire børn - beskriver lignende forhold som de andre samt en meget ringe hygiejne.

- Vi var flere gange vidner til, hvordan der blev tabt mad direkte på jorden, hvorefter det blev samlet op og lagt tilbage på fadene. Dette er ikke en standard, man forventer af et 4-stjernet hotel, og resultatet af det var da også, at da ugen var forbi, havde samtlige 6 personer i vores selskab dårlig mave, skriver klager 4.

Stoppede med at udbyde hotel

Pakkerejse-Ankenævnet har i alle fire sager afgjort, at Detur skal betale kompensation til klagerne. Kompensationen ligger i samme størrelsesorden som den klager 1 fik - alt efter hvor mange rejsende.

Ankenævnet lagde blandt andet til grund, at Detur efterfølgende stoppede med at sælge rejser til hotellet.