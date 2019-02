Klar til skiferie: Kender du pistens 'færdselsregler'?

Danskerne valfarter i øjeblikket på skiferie sydpå i Europa eller i Norge og Sverige.

Men før du klikker skiene på, så kan det være en god idé at tjekke de ti bud for ansvarlig adfærd på pisten ud.

Det kan nemlig redde mange fra en hel del skader.

Ifølge Danmarks Skiforbund så bør man følge reglerne for ansvarlig adfærd fra Det Internationale Skiforbund, FIS.

Færre skader

Ifølge læge Steen Frandsen fra Danmarks Skiforbund er antallet af skader faldet med 50 procent, siden vi fik virkelig fik øjnene op for sporten i 1970'erne.

Antallet af skader, der skal tjekkes af en læge eller ses på en skadestue, er nu helt nede på to skader per 1000 skidage for alpine skiløbere.

Er man derimod glad for snowboard, så er sandsynligheden for skader også større. Her ser man nemlig tre til fire skader per 1000 skidage.

Se de ti bud for ansvarlig adfærd på pisten herunder: