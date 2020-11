Klar til turister: Krydstogtskib får eget testcenter

Det norske krydstogtskib Viking Star mener, at det dermed er forsvarligt at sejle med turister

Overfyldte krydstogtskibe i karantæne ud for populære turistbyer og store skibskirkegårde, hvor luksuslinere står i kø for at blive til metalskrot.

Det har været et forfærdeligt år for krydstogtindustrien.

Men nu mener norsk-amerikanske Viking Cruise at have fundet løsningen.

Selskabet vil udstyre sine krydstogtskibe med eget testlaboratorium, så passager og besætningsmedlemmer kan blive testet for coronavirus på daglig basis.

Det skriver Viking Cruise i en pressemeddelelse.

Begynder i Oslo

Selskabet lægger ud med skibet MS Viking Star, der sejler under norsk flag og har hjemmehavn i Bergen.

MS Viking Star, der har plads til 930 passagerer, vil vise sit nye testlaboratorium frem, når det ankommer til Oslo i midten af november.

Ifølge Telegraph er selskabet det første til at indføre et sådan tiltag.

- Det er noget, vi har arbejdet på i månedsvis, siger Matt Grimes, der er vicepræsident for maritime operationer hos Viking Cruise.

- Vi er et skridt tættere på at kunne sejle på krydstogt uden at gå på kompromis med sikkerheden for gæster og besætning.

Podning af svælget

Testlaboratoriet er ikke endelig godkendt til at blive sat op i skibene, da man lige skal være helt sikker på, at det nu også er forsvarligt at tage i brug. Det vil man finde ud af i løbet af de kommende uger.

Viking Cruise skriver, at det vil benytte sig af de såkaldte PCR-tests, hvor sundhedspersonale foretager en podning af svælget.

Forskere har tidligere kritiseret de lyntests, som bliver brugt inden afrejse i lufthavne.

