Klimakamp i rejsebranchen: Tys-tys om kompensationer

Tre danske rejsebureauer og et flyselskab har i 2019 annonceret, at de klimakompenserer deres kunders rejser kvit og frit. Men samtidig vil de ikke oplyse, hvor meget de egentlig kompenserer i kroner og øre. Forbrugerrådet Tænk efterlyser mere gennemsigtighed

En flyvetur sydpå udleder rigtig meget CO2, og derfor har flere rejsebureauer i år slået sig op på, at de klimakompenserer deres kunders rejser kvit og frit, så kunderne ikke længere skal have dårlig klima-samvittighed.

Det lyder meget grønt og bæredygtigt, men ingen af de pågældende rejsebureauer har ønsket at oplyse til Ekstra Bladet, hvor meget de reelt donerer i klimakompensation i kroner og øre. Kunderne kan i de fleste tilfælde heller ikke få at vide, hvor meget der bliver klimakompenseret, eller hvor meget den enkelte rejse udleder. Det møder kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

Grøn bølge i 2019

I år har rejsebureauerne TUI Skandinavien, Spies og Sunweb annonceret, at de klimakompenserer for visse dele af udledningen på deres kunders rejser kvit og frit. SAS har siden 2018 klimakompenseret for deres såkaldte ungdomsbilletter, og i år lancerede SAS også, at de nu vil klimakompensere for deres 5,5 millioner eurobonus-medlemmers rejser.

Ekstra Bladet har været i kontakt med alle fire selskaber og spurgt, hvordan de udregner klimakompensationens størrelse både i udledning og kroner og øre. Vi har forsøgt at få et sammenligningsgrundlag ved at spørge til, hvad en rejse tur/retur til Gran Canaria i en uge på et trestjernet hotel vil udlede af CO2, og hvor stor kompensationen så vil blive. Det er kun et af rejsebureauerne, Sunweb, som har en konkret udregning for rejsen, mens ingen af rejsebureauerne eller SAS har ønsket at oplyse, hvor stor en donation de giver.

Hvad er klimakompensation? Klimakompensation er en måde, hvor virksomheder og forbrugere, der udleder CO2, kan donere penge til projekter, som forsøger at reducere CO2-udledning et andet sted. Klimakompensationen bliver typisk administreret af et selskab, der samarbejder med forskellige projekter, typisk i udviklingslande, som sigter mod at reducere udledningen af CO2. Det kan for eksempel være skovplantning eller vindmøller. Ideelt set bliver der kompenseret 1:1 - altså ved udledning af 1 ton CO2 vil der også blive reduceret, hvad der svarer til 1 ton CO2. Det kan dog være svært at gennemskue, om projekterne egentlig har en effekt. Samtidig viser det sig, at flere projekter, som får doneret penge, er projekter, som ville blive oprettet uanset, fordi for eksempel vedvarende energi i dag er blevet den billigste energiform, og derfor også er rentabelt i udviklingslande.

Forbrugerrådet efterlyser mere gennemsigtighed

Forbrugerrådet Tænk efterlyser mere gennemsigtighed, når rejseselskaberne tilbyder klimakompensation, som en indbygget del af rejsen. For hvis forbrugerne ikke ved, hvad deres rejse udleder, så kan de heller ikke bruge klimakompensationen til særlig meget, mener Tænk.

- Vi kunne godt ønske os mere gennemsigtighed omkring udregningerne, så forbrugerne kan se, hvad der egentlig går til projektet, og hvad der går til administrationen. Som forbruger er man lidt på herrens mark. For det første er det svært at vide, hvad ens rejse egentlig udleder af CO2. For det andet er det også væsentligt at vide, hvor meget man egentlig kompenserer. Det er flot at sige, at man kompenserer, hvis man ikke ved, hvor meget der bliver kompenseret, siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk.

Vibeke Myrtue Jensen forklarer, at der også kan være en stor usikkerhed forbundet med projekterne. I en undersøgelse foretaget i 2016 af Öko-Institut for EU, viste det sig, at 85 procent af de CO2-reducerende projekter, som EU benyttede sig af, fejlede, når det kom til at reducere.

- Man skal være opmærksom på, at selvom man klimakompenserer, så belaster rejsen alligevel klimaet, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Sådan klimakompenserer rejseselskaberne SAS har fået Natural Capital Partners til at varetage deres klimakompensation. Ifølge SAS går kompensationen til projekter inden for vind- og solenergi i Indien. - SAS kompenserer for godt 40 procent af den CO2, vores virksomhed udleder, svarende til cirka 1,5 millioner ton CO2 om året. Det svarer til et tocifret millionbeløb årligt, skriver Troels Karlskov, pressechef i SAS Danmark, i en mail til Ekstra Bladet. SAS oplyser, at de ikke vil komme tættere på beløbets størrelse. Det kan derfor være alt mellem 10 og 99 millioner kroner. - Vi kan desværre ikke oplyse mere end 'tocifret millionbeløb' af konkurrencehensyn, skriver Troels Karlskov i en mail. Sunweb annoncerede i oktober, at rejsebureauet i 2020 ville klimakompensere alle deres ferierejser. De støtter projekter i Indien med vedvarende energi, oplyser Sunweb på deres hjemmeside. Sunweb samarbejder med Climate Care. - CO2-aftrykket for en rejse til Gran Canaria, inkl. fly, transfer og ophold i Playa del Ingles er 1,41 tons CO2e (CO2e betyder CO2-ækvivalenter og er den samlede beregning af udledning af gasser. For eksempel omregnes udledning af metan og lattergas til tilsvarende udledning i CO2, red.) Det vil i så fald betyde, at tager du på denne rejse med os, vil vi via de projekter, vi støtter, betale for en reduktion på 1,41 tons CO2e, skriver Deniz Jensen, regional direktør i Sunweb Scandinavia i en mail. - Vi ved ikke, hvor stort beløbet bliver endnu, fordi vi ved ikke, hvor mange gæster, vi har, men i slutningen af sæsonen bliver det regnet ud fra, hvor mange gæster vi har haft, og hvor meget CO2 vi har udledt, og så kompenserer vi derefter, siger Deniz Jensen til Ekstra Bladet. Kan det ikke løbe løbsk for jer, hvis I ikke ved, hvor meget sådan cirka? - De har givet et overslag til os, men hvor meget, det er, det har jeg ikke oplysninger om, siger Deniz Jensen. Spies lancerede i foråret, at de nu klimakompenserer for deres rejsende, som bor på Sunwing, Sunprime og O.B.C-hoteller samt kompenserer for alle rejseselskabets bustransfers og samtlige flyrejser. Ifølge Spies bliver det til 890.000 ton CO2 om året. Spies vil ikke oplyse hvor mange penge, de donerer for den CO2, som deres rejser udleder. De samarbejder med selskabet Natural Capital Partners og har valgt at støtte projekter med brøndbygning i Gambia og skovplantning i Spanien. TUI har siden foråret kompenseret for deres nordiske kunders rejser, hvis de bor på et af TUI's koncepthoteller eller Blue Star-hoteller og flyver med et af TUI's egne fly. TUI samarbejder med selskabet South Pole og støtter projekter med biogas i Thailand, sol- og vindkraft i Indien og vandkraft i Vietnam. - Som det fremgår af vores bæredygtighedsrapport for 2018, havde vores nordiske flyselskab et gennemsnitligt udslip på 58,2 gram pr. passagerkilometer. Og vores britiske flyselskab 63,6 gram pr. passagerkilometer. Det gennemsnitlige udslip pr. gæst/nat på vores hoteller var 9,5 kg, skriver Mikkel Hansen, pressechef i TUI Danmark, i en mail til Ekstra Bladet. Han oplyser også, at TUI ikke offentliggør, hvor meget de betaler i klimakompensation på grund af konkurrencehensyn.

Vi oplyser heller ikke priserne på vores cola

Alle rejseselskaberne oplyser, at de mener, at de er transparente omkring klimakompensationen. Adspurgt om de ikke kunne blive mere gennemsigtige i forhold til beløbsstørrelsen på klimakompensationen, svarer de således:

- Hver måned ser vi på, hvor mange passagerer vi har haft, som udløser klimakompensation, og så har vi en aftale med en udbyder af CO2-kreditter, som løber hele året. Du kan finde ud af, hvor meget vi kompenserer i kilogram, men du vil ikke kunne finde ud af, hvor meget vi betaler. Der er jo selvfølgelig en markedspris, men fordi vi køber lidt mere, så har vi forhandlet en pris. Vi offentliggør heller ikke, hvor meget en Coca-Cola koster for os, når vi serverer den for dig på flyet. Det er en del af vores omkostninger, siger Lars Andersen Resare, chef for bæredygtighed i SAS.

- Der er nogle fortrolige oplysninger, som gør, at vi ikke har interesse i at vise de her tal, for det kan gøre, at konkurrenterne kan blive klogere på vores interne processer, og det er noget, som vi ikke deler med vores konkurrenter, siger pressechef for TUI Danmark Mikkel Hansen.

- Jeg synes, der er en god gennemsigtighed på, hvordan vi klimakompenserer. Vi regner ud efter anerkendte metoder gennem vores partner. Det er ikke fordi, at vi ikke vil være gennemsigtige i forhold til hvert enkelt rejse (i kroner og øre, red.), men der er også grænser for, hvor mange ressourcer vi skal bruge på at regne det ud per enkelte rejse, for så kan man jo bruge alle pengene på det, siger kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard.

- Prisen for 'Carbon Credits' ændrer sig efter udbud og efterspørgsel i forhold til de forskellige projekter. Vi kan ikke oplyse prisen på disse, da vi vil have så stor reduktion som muligt for prisen, og at offentliggøre priserne vil i alvorlig grad ødelægge forhandlingerne med de forskellige projekter. Vi samarbejder derfor med Climate Care, som sikrer, at vi betaler en fair pris, siger Deniz Jensen, regional direktør i Sunweb Scandinavia.

