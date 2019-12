Kloaklugt, dårlig mad og 70 bridgespillere ødelagde ferien

Et all inclusive-ophold på Tenerife var noget af en prøvelse for to rejsende. Alligevel får de ikke erstatning

Der var mange ting i vejen for to personer, som rejste til Tenerife med Apollo i efteråret 2018. Derfor klagede de til Pakkerejse-Ankenævnet, da de kom hjem.

Deres hotelværelse på hotellet Atlantic Holiday Center havde ikke en lukket terrasse, som de ellers havde bestilt, værelset lugtede af kloak, der var skimmelsvamp op ad væggene, deres all-inclusive var ikke tilfredsstillende, og så var der alt for mange bridgespillere. Klageren skriver således:

Bridgespillerne tyssede på de andre gæster

'Det er for mig helt fint, at man laver grupperejser, jeg har selv været på studieture. Men når man arrangerer så store grupper,som der var på det hotel, efter sigende mellem 90-95 personer (rejsebureauet meldte om 70, red.), der skulle spille bridge dernede og have to aftener, hvor de skulle have stor fælles tre retters menu. Dette burde man arrangere, så resten af gæsterne ikke blev berørt af dette. De fyldte hele restauranten, de tyssede på folk, der var nødt til at gå i restaurantbaren for at bestille en drink, fordi de skulle have fælles sang og holde taler. Deres selskabsmiddag burde være holdt et andet sted, de fyldte for meget.'

En rigtig burger

Maden i deres all inclusive var heller ikke noget at råbe hurra for, syntes klageren. Og klageren lagde også mærke til, at der var forskelsbehandling.

'Jeg bestilte en eftermiddag en burger med pomfritter og uden ost, burgeren var en bolle med en flad bøf i, intet andet. Folk uden all inclusive fik helt andre burgere med salat, tomater m.m. - en rigtig burger', skriver klageren.

Kvittering på klage

Imidlertid klagede den rejsende kun over, at det lugtede af kloak på værelset, da de ankom. Klageren blev tilbudt et andet værelse på et nærliggende hotel, mens fejlen blev udbedret. Dette ville klageren ikke have. Næste dag kom der nogle håndværkere og lavede et utæt kloakrør, som havde forårsaget lugten.

Men klageren havde en del andre ting, som han var utilfreds med og ville have erstatning for. Problemet her var blot, at han ikke havde fået en kvittering på, at han havde klaget til rejselederen på stedet.

Det er vigtigt, at man benytter sig af sin reklamationsret med det samme, når en fejl opstår. Men endnu vigtigere er det, at når man gør det, så får man en kvittering, så det senere hen kan dokumenteres.

Det fik klageren ikke, og derfor mener Pakkerejse-Ankenævnet ikke, at klageren har godtgjort, at han har reklameret manglerne ordentligt overfor rejsebureauet. Derfor fastslog nævnet 29. oktober 2019, at klageren ikke havde ret til erstatning.

Klageren havde ellers ønsket at få 'over halvdelen af rejsens pris tilbagebetalt'. Rejsens pris var på i alt 14.696 kroner for en uges ferie. Apollo havde allerede udbetalt 1000 kroner i kompensation til klageren.