Knastør sten græder: Uluru blevet til vandfald

Der er nok ikke mange turister, der danser regndans og håber på dårligt vejr, når de besøger den australske klippe Uluru, der tidligere hed Ayers Rock.

Men måske de skulle begynde på det.

Tidligere på ugen fik den berømte sten et ordentligt regnskyl, og det har for en stund forvandlet Uluru til et vandfald.

Det skriver news.com.

Heldige turister har delt billeder og videoer af det sjældne fænomen på sociale medier. Her kan man se, hvordan vand flyder ned ad den røde klippes overflade.

- Sikke et privilegium, skriver Bec Sherriff på sin Instagram-profil.

Rekordstore regnmængder

Ifølge Parks Australia har området omkring Uluru set mere nedbør på 24 timer end i løbet af de sidste syv måneder til sammen.

- Det har været et tørt år indtil videre, så dette er en velkommen lettelse for planter og dyr (og også mennesker) i hele parken, skriver institutionen på Twitter.

Uluru ligger i et beskyttet naturområde, der er ejet af aboriginere, som anser den for hellig.

Området er et af de tørreste i hele Australien.

