Ko skyllet op på populær turiststrand

Det australske parlamentsmedlem Bob Katter og hans kollega Shane Knuth fik sig noget af en overraskelse, da de forleden gik sig en tur på den populære turiststrand Mission Beach i Australien.

Midt i sandet lå der nemlig mere end blot muslingeskaller og døde vandmænd. Der lå simpelthen et lig af en kæmpestor ko, der var skyllet op fra havet.

Det skriver flere australske medier, heriblandt News.com.au.

Bob Katter har efterfølgende delt et billede af den døde ko på de lokale livredderes Facebookside, Mission Beach Surf Life Saving Club, hvor politikeren poserer ved siden af koen sammen med Shane Knuth og to livreddere:

- Det her er endnu en grafisk illustration af skaderne, som oversvømmelser forårsager. Vi kan aldrig vide den fulde skade, men jeg vil skyde på, at det har kostet omkring 20 millioner australske dollars (knap 100 millioner kroner, red.), når man medregner skaderne på afgrøder, aktietab, ejendomsskader etc, skriver Bob Katter og henviser til den oversvømmelse, der i sidste uge ramte omkring 90 procent af husene i den australske by Ingham.

Se opslaget herunder:

Udgør en sundhedsrisiko

Myndighederne tror, at koen er død under oversvømmelsen i sidste uge, og sidenhen er skyllet ud i havet, hvorefter den altså onsdag er endt på stranden, der er yderst populær blandt turister.

Koen - fundet af Bob Katter - er dog ikke den eneste ko, der har måttet lade livet på grund af oversvømmelsen. Samme dag blev to andre døde køer fundet på Wongaling Beach, og det bekymrer angiveligt flere af de lokale beboere, fortæller Truus Biddlecombe fra Mission Beach Community Association til det australske medie Cairns Post:

- Vi aner ikke, hvor de (køerne, red.) kommer fra, og de vil selvfølgelig udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke bliver flyttet hurtigt. Med den høje vandstand risikerer vi nemlig, at de bliver skyllet et andet sted hen.

Det er dog ikke kun køer, australierne - og turister for den sags skyld - skal være bange for at støde på under oversvømmelser. News.com.au har nemlig snakket med en australsk beboer, der spottede en krokodille, som svømmede rundt i vandet, da oversvømmelsen var på sit højeste niveau i sidste uge.

Manden, der hedder Jake Goldering, tog endda et billede af krokodillen, som du kan se her.

